Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια με αυτοκίνητο να «τουμπάρει» - Εγκλωβίστηκε η οδηγός

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά οι λόγοι κάτω από τους οποίους συνέβη το περιστατικό διερευνώνται από την Τροχαία.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν το μεσημέρι της Παρασκευής (26/9) στην περιοχή Λουτρά Αιδηψού στην Εύβοια όταν ένα αυτοκίνητο αναποδογύρισε με αποτέλεσμα η οδηγός να εγκλωβιστεί.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του τοπικού μέσου eviaonline.gr, το όχημα της γυναίκας ανατράπηκε για άγνωστο μέχρι πρότινος λόγο ενώ για την επιχείρηση απεγκλωβισμού κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής ενώ για την μεταφορά της τραυματισμένης γυναίκας στο κέντρο υγείας της Ιστιαίας επιστρατεύτηκε όχημα του ΕΚΑΒ.

Η Τροχαία ερεύνα τις συνθήκες και τα αίτια που έγινε το ατύχημα.

