Υπό την επήρεια αλκοόλ 49χρονος οδηγός που συνελήφθη για την μεγάλη καραμπόλα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας

Ένας οδηγός αυτοκινήτου, γεννημένος το 1976, συνελήφθη από την Αστυνομία για την καραμπόλα που έγινε νωρίτερα σήμερα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, προκαλώντας ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο σε μια από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο 49χρονος οδηγός συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης και της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Παρασκευής, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς Πατησίων, σημειώθηκε καραμπόλα οκτώ οχημάτων. Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της οδού Μπούσγου, κοντά στο Πεδίον του Άρεως, με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων.

Φωτο: Intime