Φωτιές σε διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη – Δύο άτομα στο νοσοκομείο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για δύο διαφορετικά περιστατικά πυρκαγιάς σε διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη Και στα δύο περιστατικά, οι ένοικοι των διαμερισμάτων χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια λόγω εισπνοής καπνού, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.



Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε 15:30 το μεσημέρι του Σαββάτου (27/9) και η Πυροσβεστική κλήθηκε για φωτιά που εκδηλώθηκε σε κουζίνα διαμερίσματος στην οδό Πανεπιστημίου, στην περιοχή της Ευαγγελίστριας.



Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν άμεσα υπό έλεγχο τη φωτιά, ενώ μία 70χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.



Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Rthess.gr, το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε στη Νεάπολη, μόλις 15 λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στις 15:45.



Η πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στην οδό Συριοπούλου – επίσης στην κουζίνα – και επί τόπου έσπευσαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα οι οποίοι κατάφεραν να την σβήσουν άμεσα. Ένας άνδρας περίπου 50 ετών μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο με αναπνευστικά προβλήματα.



Τα αίτια των πυρκαγιών διερευνώνται.