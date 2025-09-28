Στις φλόγες εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στην πλατεία Βάθης – Απεγκλωβίστηκαν άστεγοι

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής (28.09.2025) σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στην οδό Μάγερ, κοντά στην πλατεία Βάθης.



Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς υπήρχε άμεσος κίνδυνος η πυρκαγιά να επεκταθεί. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα, μεταξύ αυτών και ειδικό κλιμακοφόρο.

#Πυρκαγιά σε χώρο κτηρίου επί της οδού Mάγερ στην Αθήνα. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 10 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 28, 2025

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης απεγκλωβίστηκαν άστεγοι που είχαν βρει καταφύγιο στο κτήριο, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας τους. Λίγη ώρα αργότερα, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.



Παράλληλα, η Αστυνομία προχώρησε στον αποκλεισμό της οδού Μάγερ και των γύρω δρόμων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των περαστικών και να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστών.