Βόλος: Μεγάλη φωτιά κοντά σε σπίτια - Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής οριοθέτησε το μέτωπο

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα της Παρασκευής (26/9), όταν ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση εντός κατοικημένης περιοχής στην περιοχή Καντήραγας στον Βόλο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του thenewspaper, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο και χάρη στην άμεση κινητοποίησή τους το μέτωπο, που κρίθηκε ιδιαίτερα επικίνδυνο λόγω των πολλών κατοικιών που βρισκόντουσαν σε απόσταση αναπνοής, οριοθετήθηκε γρήγορα.

Οι πρώτες εικόνες έδειξαν να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες δέντρα και πουρνάρια, αλλά και μία ξύλινη κολόνα του ΔΕΔΔΗΕ ενώ ευτυχώς η πυρκαγιά δεν έκαψε σπίτια ωστόσο η ανησυχία των κατοίκων ήταν μεγάλη.

Οι λόγοι για τους οποίους ξεκίνησε εξαρχής η φωτιά δεν έχουν γίνει γνωστοί.

thenewspaper.gr