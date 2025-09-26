Θρίλερ με τον θάνατο του 5χρονου στη Φωκίδα – Απομακρύνεται το σενάριο της μηνιγγίτιδας

Σε βαθύ πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία του Λιδωρικίου Φωκίδας, από τον αδόκητο χαμό του 5χρονου παιδιού, ο θάνατος του οποίου διαπιστώθηκε το πρωί της Πέμπτης (25/9) στο Κέντρο Υγείας της Κοινότητας όπου μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τους γονείς του.

Αργά το μεσημέρι της Παρασκευής, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση στην αρμόδια Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία, δεν κατέστη όμως δυνατό να ανευρεθεί η ακριβής αιτία που έκοψε τόσο απότομα το νήμα της ζωής αυτού του αγγέλου.

Το μέχρι τώρα ευρήματα δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα για την αιτία θανάτου και θα ακολουθήσουν εξειδικευμένες ιστολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις.

Φαίνεται όμως να απομακρύνεται το σενάριο της επιπλοκής από την ίωση και η περίπτωση μηνιγγίτιδας. Το δειγματοληπτικό υλικό βέβαια που έλαβε ο ιατροδικαστής θα εξεταστεί, στα ειδικά εργαστήρια σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ για τον έλεγχο λοιμωδών παραγόντων.

Θυμίζουμε ότι το αγοράκι είχε ίωση, την οποία φαίνεται να κόλλησε από το μικρότερο αδερφάκι του. Η οικογένεια φέρεται να είχε προβεί σε όλες εκείνες τις ενέργειες που μπορούν να γίνουν στο σπίτι με αντιπυρετικά και χλιαρό μπάνιο και τίποτα δε μαρτυρούσε κάτι πιο άσχημο και επικίνδυνο, ώστε να χρειαστεί να αναζητήσουν βοήθεια στο Κέντρο Υγείας.