Ανείπωτος θρήνος στη Φωκίδα: 5χρονος «έσβησε» στο Κέντρο Υγείας μετά από ίωση

Στην θλίψη βυθίστηκε το πρωί της Πέμπτης 29/05 ο οικισμός Λιδωρίκι του Δήμου Δωρίδας στην Φωκίδα, όταν ένα 5χρονο παιδί πέθανε ξαφνικά λόγω ίωσης.

Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ το LamiaReport, το ανήλικο παιδί διακομίστηκε εσπευσμένα από τους γονείς του στο Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου στη Φωκίδα χωρίς τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να επανέλθει.

Αμέσως σήμανε συναγερμός προκειμένου να εντοπιστούν τα αίτια του θανάτου του νηπίου. Σύμφωνα με τις έρευνες, το παιδί φαίνεται ότι περνούσε μια απλή ίωση, την οποία νωρίτερα είχε περάσει και το μικρότερο αδερφάκι του ωστόσο τίποτα δεν προμήνυε ότι θα υπάρξει τέτοια κατάληξη.

Οι αιφνίδιοι θάνατοι σε αυτές τις ηλικίες μοιραία παραπέμπουν σε ιογενείς λοιμώξεις όπως η μηνιγγίτιδα και για αυτό κρίθηκε απαραίτητο να εξεταστεί άμεσα η αιτία θανάτου ώστε να γνωρίζουν αν πρέπει να ληφθούν μέτρα και για τη δημόσια υγεία.

Σύμφωνα με την Πρόεδρο της Κοινότητας Λιδωρικίου, Αργυρώ Λαγγουράνη – Κουτσούμπα, που μίλησε στο LamiaReport, εντελώς προληπτικά έγινε ήδη απολύμανση στο νηπιαγωγείο, τον παιδικό σταθμό Λιδωρικίου στο οποίο φοιτούσε το παιδί αλλά και ο αδερφός του.

«Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε το κακό που έχει συμβεί. Χάσαμε από τη μία στιγμή στην άλλη ένα αγγελούδι. Προτεραιότητά μας είναι να σταθούμε στην οικογένεια και αν χρειαστεί, πέρα από την απολύμανση, να προβούμε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για την προστασία της δημόσιας υγείας», πρόσθεσε η κα Λαγγουράνη – Κουτσούμπα.

Η υπόθεση ήδη έχει απασχολήσει και το ΑΤ Δωρίδας, που παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.