Ανείπωτη τραγωδία στη Λάρισα: Βρέφος ενός μήνα ξεψύχησε μπροστά στη γιαγιά του

Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου ενός βρέφους μόλις ενός μήνα τα ξημερώματα της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου στη Λάρισα.

Ειδικότερα, η ανείπωτη αυτή τραγωδία σημειώθηκε στο Αργυροπούλι Τυρνάβου όταν η γιαγιά, με την οποία διέμενε το κοριτσάκι, διαπίστωσε πως κάτι δεν πήγαινε καλά με το βρέφος. Αμέσως η γυναίκα μετέφερε το μωρό στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου, όπου και σήμανε συναγερμός.

Σύμφωνα με πληροφορίες του larissanet, το βρέφος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το βρέφος, σύμφωνα με την πρώτη εικόνα του νοσοκομείου, κατέληξε από παθολογικά αίτια.

Για το συμβάν ειδοποιήθηκε η ΕΛ.ΑΣ., ενώ την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου.