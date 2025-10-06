Τραγωδία στην Ορεστιάδα: Βρέφος 11 μηνών έχασε τη ζωή του

Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος ενός βρέφους μόλις 11 μηνών στην Ορεστιάδα, το οποίο έφτασε νεκρό στο νοσοκομείο του Διδυμότειχου το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου. Το μωρό είχε μεταφερθεί σε πολύ σοβαρή κατάσταση νωρίτερα στο Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το evros-news.gr, οι γιατροί του νοσοκομείου, που είχαν ενημερωθεί από τους συναδέρφους τους από το Κέντρο Υγείας για το περιστατικό, ξεκίνησαν άμεσα προσπάθειες ανάνηψης οι οποίες διήρκησαν 50 λεπτά χωρίς δυστυχώς κανένα αποτέλεσμα.

Το μωράκι είναι Ρομά, έμενε με τον παππού και τη γιαγιά του και αντιμετώπιζε παρά τους 11 μόλις μήνες της ζωής του σοβαρά προβλήματα υγείας. Έχει μεταφερθεί και άλλες φορές στο Κέντρο Υγείας και το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου με επιδείνωση αυτών των προβλημάτων, αλλά δυστυχώς αυτή τη φορά κατέληξε.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα διαπιστωθούν από τη νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.