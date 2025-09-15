Μητέρα νεκρού βρέφους στην Πάτρα: «Ο μικρός μου έφυγε από θέμα υγείας, το είχε από όταν γεννήθηκε»

Στην ασθένεια ως αιτία θανάτου του 2,5 μηνών βρέφους στην Πάτρα, επιμένει η μητέρα του, στην υπόθεση που άνοιξε εκ νέου τις προηγούμενες ημέρες, στο πλαίσιο της έρευνας για την «αμαρτωλή» ιατροδικαστική υπηρεσία της πόλης.

Μάλιστα, μιλώντας στην Ζήνα Κουτσελίνη και την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», η μητέρα του παιδιού κατήγγειλε ότι ο πρώην σύζυγός της, την κακοποίησε μετά τον θάνατο του παιδιού τους.

Σημειώνεται ότι ο πατέρας του νεκρού βρέφους βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη φυλακή για ενδοοικογενειακή βία.

«Ο μικρός μου είχε θέμα υγείας»

«Είμαι σε θέση που δεν αντέχω. Η ψυχολογία μου έχει πέσει στο μηδέν», τόνισε η μητέρα του 2,5 χρονών αγοριού, που έφυγε από τη ζωή το 2013 στο νοσοκομείο του Ρίου, με τους γιατρούς που το περιέθαλψαν να κάνουν λόγο για κακοποίηση.

«Την αλήθεια την ξέρω. Ο μικρός μου είχε θέμα υγείας, έφυγε από ιογενή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα. Το είχε από όταν γεννήθηκε και δεν το ξέραμε. Είχε παλινδρομήσεις συνεχόμενα με το γάλα. Του δίναμε και ειδικό γάλα για να μπορέσει να κρατηθεί», σημείωσε η μητέρα του βρέφους.

«Ήταν συνεχώς σε ένα νοσοκομείο. Δεν τον είχαμε καθόλου στο σπίτι. Έκατσε 10 μέρες αραιές στο σπίτι», πρόσθεσε.

«Το παιδί το πήγαμε εμείς από το σπίτι στο νοσοκομείο. Ήταν κλινικά νεκρός, ήταν παγωμένος. Οι γιατροί πάλεψαν να τον κρατήσουν στη ζωή. Και μας είπαν ότι πρέπει να γίνει διακομιδή από τα Γιάννενα στην Πάτρα, γιατί δεν είχαν εντατική μονάδα για νεογνά.

«Το παιδί όταν το πήγαμε στο νοσοκομείο, το έβλεπες και ανατρίχιαζες. Τον ταϊζαμε και έκανε εμετός το γάλα του μαζί με αίμα», είπε.

Σε ερώτηση το πού αποδίδει τα σημάδια κακοποίησης που διαπίστωσαν οι γιατροί στο νοσοκομείο του Ρίο, ανέφερε: «Μας είπαν ότι μπορεί να έχουν σπάσει αγγεία του μωρού. Γιατί ήταν πολύ ευαίσθητος ο μικρός. Οι φλέβες του δεν αντέχανε και σπάγανε κατευθείαν».

Υπενθυμίζεται, ωστόσο, ότι ο πατέρας του παιδιού -μέσα από τη φυλακή- υποστηρίζει μια τελείως διαφορετική εκδοχή, τονίζοντας ότι δεν μπορεί το αγοράκι να έφυγε από μηνιγγοεγκεφαλίτιδα. Όπως είπε ο πατέρας του παιδιού, εκείνος επιδίωκε να ξανανοίξει η υπόθεση, αλλά η μητέρα δεν τον άφηνε.