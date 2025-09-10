Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την «αμαρτωλή» ιατροδικαστική της Πάτρας - Νέες υποθέσεις στο κάδρο

Περιπτώσεις βρεφών και παιδιών που «φώναζαν» κακοποίηση και δολοφονία, αλλά μπήκαν στο αρχείο μετά τα σχετικά πορίσματα της «αμαρτωλής» Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Πάτρας, βρίσκονται και πάλι στο μικροσκόπιο, στο πλαίσιο της έρευνας που πραγματοποιεί η Εισαγγελία Πατρών.

Μετά τις καταθέσεις γιατρών, μεταξύ των οποίων του εντατικολόγου Ανδρέα Ηλιάδη και του παιδοχειρουργού Βασίλη Αλεξόπουλου, η Εισαγγελία και το τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων έχουν βάλει στο κάδρο των ερευνών τουλάχιστον τέσσερις «ύποπτες» υποθέσεις.

Μετά την εντολή του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Νίκου Νικολάου, για κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, το τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων παρενέβη και διερευνεί τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις κακοποίησης ανηλίκων που καταγγέλθηκαν από γιατρούς της Πάτρας, αλλά που τα πορίσματα τοπικών ιατροδικαστών δεν βρήκαν κάτι μεμπτό.

Το βρέφος από τα Γιάννενα

Σοκάρουν τα όσα έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου ενός βρέφους 4 μηνών, το οποίο ξεψύχησε στην Πάτρα, πριν από περίπου 11 χρόνια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του tempo24, το βρέφος διακομίσθηκε από νοσοκομείο των Ιωαννίνων σε νοσοκομείο της Πάτρας σε άθλια κατάσταση. Εμφανώς κακοποιημένο, το λόγω βρέφος εισήχθη απευθείας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Οι γιατροί, με επικεφαλής τον Ανδρέα Ηλιάδη, πραγματοποίησαν όλες τις απαραίτητες εξετάσεις (μαγνητική εγκεφάλου, κ.λπ.), από τις οποίες διαπιστώθηκε ότι το βρέφος είχε πέσει θύμα κακοποίησης από πρόσωπα του περιβάλλοντός του.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις απεικονιστικές εξετάσεις προέκυψε πως το βρέφος είχε το «σύμπτωμα του ταρακουνήματος», καθώς και ότι έφερε πολύ σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Παράλληλα, από εξετάσεις που έγιναν στον θώρακα διαπιστώθηκε ότι είχε ραγίσματα στα πλευρά, τα οποία ήταν πρόσφατα αλλά και παλαιότερα. Παρά τις δραματικές προσπάθειες των γιατρών, το βρέφος τελικά κατέληξε.

Ο Ανδρέας Ηλιάδης είχε προχωρήσει σε καταγγελία τόσο στην αστυνομική όσο και στην εισαγγελική Αρχή, παραθέτοντας μάλιστα ολόκληρο τον ιατρικό φάκελο νοσηλείας του άτυχου βρέφους. Ακολούθησε ποινική προκαταρκτική εξέταση, η οποία κατέληξε στην παραπομπή του πατέρα του βρέφους σε δίκη. Στο ακροατήριο κλήθηκε και κατέθεσε τόσο ο κ. Ηλιάδης όσο και οι υπόλοιποι γιατροί και νοσηλευτές οι οποίοι είχαν την ατυχία να ζήσουν τις τελευταίες στιγμές του βρέφους.



Ωστόσο, ο κατηγορούμενος τότε αθωώθηκε καθώς καταλυτικό ρόλο έπαιξε η ιατροδικαστική έκθεση, που απέδωσε τον θάνατο του βρέφους όχι σε εγκληματική ενέργεια, αλλά σε μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

Η Γενική Διεύθυνση Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης διαβίβασε πρόσφατα στην Εισαγγελία της Πάτρας τον φάκελο της συγκεκριμένης υπόθεσης, ο οποίος είχε κατασχεθεί μαζί με πολλούς άλλους από την ιατροδικαστική υπηρεσία της αχαϊκής πρωτεύουσας. Στο έγγραφο αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Στο πλαίσιο διενέργειας ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Ιατροδικαστικής του υπουργείου Δικαιοσύνης σε φακέλους της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών και, σύμφωνα με το άρθρο 54 του ΠΔ 30/2025, διερευνάται φάκελος που αφορά θάνατο βρέφους, όπου τα ευρήματα από την ιατροδικαστική και παθολογοανατομική εξέταση δεν συνάδουν με τα ευρήματα από τον προθανάτιο, κλινικοεργαστηριακό έλεγχο».

Το 4χρονο

Σύμφωνα με το tempo24, ακόμη μία από τις περιπτώσεις αφορά ένα τετράχρονο παιδί που είχε βρεθεί με σημάδια κακοποίησης στον πρωκτό του από κρεμάστρα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η έρευνα είχε βάλει στο «κάδρο» συγγενικά πρόσωπα του παιδιού, ωστόσο το ιατροδικαστικό πόρισμα είχε αποφανθεί ότι το παιδί είχε χρησιμοποιήσει μόνο του την κρεμάστρα στη συγκεκριμένη περιοχή.

Το αγόρι ΑμΕΑ

Ακόμη μία περίπτωση που εξετάζεται εκ νέου από τις Αρχές, έχει να κάνει με ένα αγόρι ΑμΕΑ που εντοπίστηκε με σημάδια κατά τη διάρκεια νοσηλείας του. Μάλιστα για τη συγκεκριμένη περίπτωση, υπάρχει και δεύτερη ιατροδικαστική έκθεση, η οποία επίσης δεν κάνει λόγο για κακοποίηση, ωστόσο οι γιατροί είχαν εκφράσει ανησυχίες για την υπόθεση, η οποία μπαίνει πάλι στο μικροσκόπιο, με τους γιατρούς Ανδρέα Ηλιάδη και Βασίλη Αλεξόπουλο, καθώς και τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο, να έχουν ήδη δώσει νέες καταθέσεις.

Η 13χρονη από την Κέρκυρα

Μεταξύ των υποθέσεων είναι και αυτή με το 13χρονο κορίτσι από την Κέρκυρα. Η μητέρα του είπε ότι τελικά δεν αυτοκτόνησε (όπως έλεγαν) ωστόσο το παιδί είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά. Η καταγγελία αναφέρει πώς η ιατροδικαστική έκθεση δεν εντόπισε ίχνη κακοποίησης. Το παιδί νοσηλεύθηκε από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο και το Σεπτέμβρη επέστρεψε στην Κέρκυρα. Τον Οκτώβριο πέθανε.