Πάτρα: Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών νέα υπόθεση με νεκρό βρέφος - Ερωτήματα για το αρχικό πόρισμα

Ανοίγει ξανά υπόθεση για το θάνατο ενός νεκρού βρέφους στην Ιατροδικαστική Πατρών μετά τις ενέργειες της οικογένειας, καθώς προκύπτουν ερωτήματα για τα αρχικά πορίσματα και τον χειρισμό του περιστατικού στα νοσοκομεία. Πρόκειται για τον θάνατο ενός μωρού 19 μηνών, το οποίο έφυγε από τη ζωή το 2022, ενώ είχε νοσήσει από κορονοϊό. Η ιατροδικαστική εξέταση που είχε γίνει από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Πάτρας κατέληγε στο ότι ο θάνατος του παιδιού οφειλόταν σε επιπλοκές από τον COVID-19, όμως, η πραγματογνωμοσύνη που ακολούθησε χαρακτήρισε ως «ασαφή τα συμπεράσματα».

Έτσι μετά και τις νομικές ενέργειες που έκανε η οικογένεια του παιδιού, ο φάκελος επανεξετάζεται και, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοπόννησος», ήδη έχουν κληθεί να καταθέσουν γιατροί τόσο του Καραμανδανείου Νοσοκομείου Πατρών, όσο και του Νοσοκομείου Ρίου.

Έμπειροι αστυνομικοί έχουν ήδη συνομιλήσει με γιατρούς που γνωρίζουν την υπόθεση, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τις επόμενες ημέρες οι γιατροί θα κληθούν να καταθέσουν όσα γνωρίζουν και σε δικαστικό λειτουργό. Από εκεί και πέρα, η Δικαιοσύνη θα αποφασίσει τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία έρχεται να προστεθεί σε εκείνες που διερευνώνται από την Εισαγγελία Πατρών σχετικά με ελλιπείς ή λανθασμένες ιατροδικαστικές πράξεις.

Το χρονικό

Το παιδάκι, τον Σεπτέμβριο του 2022, ενώ είχε νοσήσει από COVID-19, παρουσίασε μελάνιασμα, με αποτέλεσμα οι γονείς να θορυβηθούν και να το μεταφέρουν εσπευσμένα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το παιδί δεν ήταν σε καλή κατάσταση και παρουσίαζε μυδρίαση. Οι γονείς έχουν καταγγείλει σε τηλεοπτικές εκπομπές ότι υπήρξε καθυστέρηση στη διασωλήνωση του παιδιού, καθώς δεν υπήρχε αναισθησιολόγος.

Μετά τη διασωλήνωση, το παιδί έπεσε σε προκωματώδη κατάσταση και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι, δυστυχώς, ο εγκέφαλος του παιδιού είχε νεκρωθεί και μερικές ημέρες αργότερα κατέληξε.

Η ιατροδικαστική εξέταση ανέφερε θάνατο από επιπλοκές του COVID-19, ενώ οι γονείς ζητούν περαιτέρω διαλεύκανση, καθώς θεωρούν ότι υπήρξε καθυστέρηση στη διασωλήνωση και ελλιπής ιατροδικαστική διερεύνηση.