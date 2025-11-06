Δήμος Πατρέων: Απαντά στον Π. Μαρινάκη - «Αντί επίθεσης, να δώσουν χρήματα για ασφαλή σχολεία»

Στην αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, απάντησε ο δήμος Πατρέων, με φόντο την απόφαση για «ξήλωμα» των πινακίδων τραπεζών σε ανακαινισμένα σχολεία της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Συγκεκριμένα, ο δήμος Πατρέων σημειώνει: «Αντί η κυβέρνηση να επιτίθεται στον δήμαρχο Πάτρας γιατί υλοποίησε απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την αφαίρεση διαφημιστικών πινακίδων τραπεζικών ομίλων από τις πόρτες των μόλις 8 σχολικών συγκροτημάτων, σε σύνολο 164, που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», ας δώσει την κρατική χρηματοδότηση που δικαιούται ο δήμος ώστε όλα τα παιδιά της πόλης να φοιτούν σε σύγχρονα και ασφαλή κτίρια».

Μάλιστα, κάνει λόγο για «εμμονή της κυβέρνησης με την Δημοτική Αρχή της Πάτρας που εκφράζεται με διάφορες αφορμές».

Η απάντηση του Δήμου Πατρέων

Η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος θα συνεχίσουν να πορεύονται, όπως όλο αυτόν τον καιρό, με κριτήριο τις ανάγκες των παιδιών και του λαού της πόλης, που δεν χρειάζεται να «χειροκροτούν» κανέναν, γι’ αυτά που τους ανήκουν.

Με την ευκαιρία ας μας ενημερώσουν ποιος από την κυβέρνηση θα παραλάβει τον φάκελο με τα στοιχεία για τις κακοτεχνίες στα κατά τα άλλα ανακαινισμένα σχολεία.

Κατανοούμε την εμμονή της κυβέρνησης με την Δημοτική Αρχή της Πάτρας που εκφράζεται με διάφορες αφορμές. Τους διαβεβαιώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να αποκαλύπτουμε και να αντιπαλεύουμε την αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική ανταποκρινόμενοι στα συμφέροντα του λαού της Πάτρας».