Πάτρα: «4 παιδιά έζησαν μία κόλαση» - Σοβαρές καταγγελίες από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Με λόγια που κόβουν σαν μαχαίρι, το «Χαμόγελο του Παιδιού» καταγγέλλει την εγκληματική ολιγωρία, την απόλυτη έλλειψη συντονισμού και την αδιανόητη απουσία έγκαιρης παρέμβασης από όλους εκείνους που θεσμικά οφείλουν να προστατεύουν τα παιδιά. Αφορμή, ο ύποπτος θάνατος ενός βρέφους μόλις 2,5 μηνών στην Πάτρα το 2013. Η υπόθεση εντοπίστηκε στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας που διεξάγει η Γενική Διεύθυνση Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας για όλους τους θανάτους από το 2020 και μετά, στους οποίους αποδόθηκε η αιτία σε «φυσιολογικά αίτια» από την υπηρεσία της Πάτρας.

Πρόκειται για ένα βρέφος μόλις 2,5 μηνών, ο θάνατος του οποίου είχε αποδοθεί αρχικά σε «φυσιολογικά αίτια», πόρισμα όμως που, όπως διαπιστώθηκε, δεν συνάδει με τον προθανάτιο, κλινικοεργαστηριακό έλεγχο που διενεργήθηκε. Συγκεκριμένα το πιστοποιητικό των γιατρών του νοσοκομείου, στο οποίο νοσηλεύτηκε το βρέφος κάνει λόγο για εκχυμώσεις στους γλουτούς, μώλωπες στο μέτωπο και εκδορά στη μύτη, στοιχεία που δείχνουν σκόπιμα χτυπήματα.

Μάλιστα, μετά από εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε το μωράκι, φάνηκε ότι είχε και αιμορραγία στο μάτι, κάτι που παραπέμπει σε ταρακούνημα, ένα κραυγαλέο σημάδι παιδικής κακοποίησης. Ακολούθησαν και άλλες εξετάσεις που έδειξαν παρόμοια στοιχεία.

«4 παιδιά έζησαν μία κόλαση»

Όπως επισημαίνει το «Χαμόγελο του Παιδιού» η συγκεκριμένη υπόθεση αξιολογήθηκε ως εξαιρετικά επείγουσα και προωθήθηκε ήδη από το 2014 στην αρμόδια Εισαγγελία.

Συγκεκριμένα αναφέρει πως, τον Απρίλιο του 2014 έλαβε επείγουσα καταγγελία μέσω της γραμμής SOS 1056 για σωματική κακοποίηση βρέφους από τους γονείς του — οι ίδιοι γονείς είχαν χάσει στο παρελθόν άλλο παιδί λίγων μηνών, φερόμενο θύμα ξυλοδαρμού. Η αναφορά διαβιβάστηκε άμεσα στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές, οι οποίες, όπως καταγγέλλεται, ήταν ήδη ενήμερες για τον πρώτο θάνατο.

Το βρέφος, μετά από παραμονή στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα, φιλοξενήθηκε προσωρινά από τον Οργανισμό και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Βρεφών «Η Μητέρα». Το 2016, άλλο ένα βρέφος – αδελφάκι του πρώτου – αφαιρέθηκε από τους ίδιους γονείς λόγω ακαταλληλότητας και ακολούθησε παρόμοια πορεία φιλοξενίας. Τον Αύγουστο του 2024, ο ίδιος ο πατέρας, κρατούμενος για ενδοοικογενειακή βία, κατήγγειλε ότι η σύζυγός του κακοποιεί το τρίτο τους παιδί, ενώ τα άλλα δύο φιλοξενούνταν σε ίδρυμα.

«Τέσσερα παιδιά βίωσαν την κόλαση από τη στιγμή της γέννησής τους, με το ένα να χάνει τη ζωή του μόλις στα 2,5 του μήνες», καταλήγει το «Χαμόγελο του Παιδιού» επιρρίπτοντας ευθύνες σε αρμόδιους φορείς που δεν παρενέβησαν εγκαίρως, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις για την επικινδυνότητα της κατάστασης.

Για μία ακόμα φορά, η ολιγωρία, η έλλειψη συντονισμού και η μη έγκαιρη παρέμβαση, όλων όσοι οφείλουν θεσμικά να παρέχουν ασφάλεια και προστασία στα παιδιά που βασανίζονται από την πρώτη στιγμή της ζωής τους, οδηγεί σε ολέθρια αποτελέσματα όχι μόνο για την ψυχική υγεία τους αλλά… pic.twitter.com/GUpBSUgC1n — Χαμόγελο του Παιδιού (@hamogelo) September 9, 2025

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

«Τον Απρίλιο 2014 ”Το Χαμόγελο του Παιδιού” έλαβε αναφορά στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056, η οποία καθώς αξιολογήθηκε ως εξαιρετικά επείγουσα προωθήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία. Βάσει της αναφοράς:

Δύο γονείς κακοποιούσαν σωματικά το βρέφος τους, το οποίο μάλιστα πρόσφατα είχε εμφανιστεί στη γειτονιά με γύψο στο πόδι.

Οι δύο γονείς είχαν αποκτήσει στο παρελθόν και άλλο παιδί, το οποίο αναφέρθηκε ότι είχε αποβιώσει σε ηλικία μηνών, εξαιτίας ξυλοδαρμού που είχε υποστεί από τους γονείς του. Μάλιστα τονίστηκε ότι για τον θάνατο του μωρού ήταν ενήμερες οι αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές (Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών) αναφέρθηκε ότι οι συνθήκες διαβίωσης ήταν άθλιες.

Τον Μάιο 2014 ”Το Χαμόγελο του Παιδιού” έλαβε αίτημα προσωρινής φιλοξενίας από την Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου Χατζηκώστα, για το 2,5 μηνών βρέφος έως ότου μεταφερθεί στο Κέντρο Βρεφών Μητέρα. Στο αίτημα προσωρινής φιλοξενίας αναφερόταν ότι το παιδί βρισκόταν ήδη μία βδομάδα στο Νοσοκομείο εξαιτίας απομάκρυνσής του από το οικογενειακό περιβάλλον.

Τον Ιούνιο 2014 και για 5 μήνες, το παιδί φιλοξενήθηκε σε ένα από τα Σπίτια Φροντίδας του Οργανισμού και μετέπειτα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Βρεφών Μητέρα.

Τον Φεβρουάριο 2016 ”Το Χαμόγελο του Παιδιού” έλαβε αίτημα μεταφοράς ενός βρέφους 40 ημερών από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων στο Κέντρο Βρεφών Μητέρα, καθώς είχε αφαιρεθεί η γονική μέριμνα εξαιτίας ακαταλληλότητας. Το βρέφος όπως διαπιστώθηκε ήταν αδερφάκι με το 2,5 μηνών μωρό το οποίο φιλοξενήθηκε προσωρινά σε Σπίτι του Οργανισμού και τελικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Βρεφών Μητέρα.

Τον Αύγουστο 2024 ”Το Χαμόγελο του Παιδιού” έλαβε κλήση στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 από τον πατέρα των παιδιών, ο οποίος ανέφερε ότι η σύζυγός του κακοποιεί το 5,5 ετών παιδί τους, ότι τα άλλα 2 παιδιά τους φιλοξενούνται σε ίδρυμα, ότι ο ίδιος βρίσκεται στη φυλακή εξαιτίας ενδοοικογενειακής βίας και ότι για να προστατεύσει το παιδί του προτίθεται να υποβάλει μήνυση στη σύζυγό του.

Βάσει των παραπάνω, 4 παιδιά αντιμετώπισαν μία πραγματική κόλαση από την πρώτη στιγμή της γέννησής τους, με το ένα εξ αυτών να χάνει τη ζωή του μόλις 2,5 μηνών», αναφέρει χαρακτηριστικά καταλήγοντας η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού».