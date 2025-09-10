Πατέρας νεκρού βρέφους στην Πάτρα: «Ήθελα να ξανανοίξω την υπόθεση, αλλά η μητέρα δεν με άφηνε»

Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για την υπόθεση άγριας κακοποίησης τεσσάρων βρεφών της ίδιας οικογένειας στην Πάτρα, κακοποίηση που φέρεται μάλιστα να συνδέεται με τον θάνατο ενός εξ αυτών, ενώ η ιατροδικαστική έκθεση απέδωσε τον θάνατο του παιδιού σε παθολογικά αίτια.

Το «νήμα» της σοκαριστικής υπόθεσης ξεκινά τον Δεκέμβριο του 2012, όταν παραμονές της Πρωτοχρονιάς, ένα μωρό 2,5 μηνών εισάγεται στο νοσοκομείο και καταλήγει λίγες ημέρες αργότερα. Οι γιατροί παρατήρησαν και κατέγραψαν εμφανέστατα σημάδια και συμπτώματα κακοποίησης στο παιδί, ωστόσο ο ιατροδικαστής της Πάτρας αποδίδει τον θάνατό του σε μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

Το 2014, το δεύτερο παιδί της οικογένειας –και πάλι στην ηλικία των 2,5 ετών- μεταφέρεται στο νοσοκομείο με κάταγμα στο πόδι και τραύματα στο κεφάλι. Το κορίτσι αυτό, το οποίο επέζησε, ζει σήμερα σε ανάδοχη οικογένεια.

Το 2016, ένα κοριτσάκι 40 ημερών απομακρύνεται επίσης από την ίδια οικογένεια με εισαγγελική εντολή.

Το 2019, το τέταρτο παιδί που κάνει η οικογένεια, ζει σήμερα με την μητέρα του, γιατί ο πατέρας βρίσκεται στη φυλακή για ενδοοικογενειακή βία.

Σημειώνεται ότι η υπόθεση ήρθε στο φως, στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας που διεξάγει η Γενική Διεύθυνση Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας για όλους τους θανάτους από το 2020 και μετά, στους οποίους αποδόθηκε η αιτία σε «φυσιολογικά αίτια» από την υπηρεσία της Πάτρας.

Η έρευνα κινήθηκε μετά τις υποθέσεις της Ρούλας Πισπιρίγκου και της Ειρήνης Μουρτζούκου, στις οποίες υπήρξαν θάνατοι παιδιών που αποδόθηκαν σε παθολογικά αίτια από την ιατροδικαστική υπηρεσία της Πάτρας, με την έρευνα των Αρχών όμως να αποκαλύπτει τελικά δολοφονίες.

Συγκλονίζουν οι σημειώσεις των γιατρών

Οι γιατροί, πάντως, που φρόντισαν το πρώτο βρέφος της οικογένειας, λίγο πριν αυτό αφήσει την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο, ήταν ξεκάθαροι ως προς αυτό που είδαν.

Με αναφορά τους στον εισαγγελέα Ιωαννίνων, μετά τη διακομιδή και του δεύτερου παιδιού στο νοσοκομείο, οι γιατροί κάνουν λόγο για ένα κραυγαλέα κακοποιητικό περιβάλλον.

«Δύο γονείς κακοποιούν το μωρό τους. Βρέθηκε πρόσφατα και με γύψο στο πόδι. Αυτό το ζευγάρι είχε ένα μωρό, το οποίο σε ηλικία μηνών έχασε τη ζωή του σε νοσοκομείο της Πάτρας εξαιτίας ξυλοδαρμού. Οι συνθήκες είναι ακατάλληλες», τονίζουν οι γιατροί στην αναφορά τους.

Μητέρα νεκρού βρέφους: «Οι μελανιές έγιναν όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο»

Η μητέρα του νεκρού βρέφους αρνείται κατηγορηματικά ότι υπήρξε οποιαδήποτε κακοποιητική συμπεριφορά απέναντι στο πρώτο ή στα επόμενα παιδιά της οικογένειας.

Μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News», αναφέρει ότι οι μελανιές στο σώμα του πρώτου παιδιού έγιναν όταν αυτό μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο Ιωαννίνων στο νοσοκομείο της Πάτρας, όπου και τελικά εξέπνευσε.

«Όπως έφτασε το παιδί από τα Γιάννενα στην Πάτρα, φαίνονταν όλα σαν κακοποίηση από γονείς. Μόνο που το παιδί δεν είχε τίποτα από εμάς. Όταν το βάλαμε στο νοσοκομείο από τα Γιάννενα δεν φαινόταν καμία μελανιά. Όταν έφτασε στο νοσοκομείο της Πάτρας, εκεί είδαμε όλες τις μελανιές», τόνισε η μητέρα του νεκρού βρέφους.

Όσον αφορά το κοριτσάκι 2,5 μηνών, που επίσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα το 2014, η μητέρα είπε ότι «την πάτησε κατά λάθος ο πατέρας της στον ύπνο».

Ακόμα, την απομάκρυνση δύο παιδιών από την οικογένεια, την απέδωσε στο «βεβαρημένο» ιστορικό των γονέων, λόγω του πρώτου περιστατικού με τον θάνατο του βρέφους.

Πατέρας βρέφους: «Ήθελα να ξανανοίξω την υπόθεση, αλλά η μητέρα δεν με άφηνε»

Από την πλευρά του, ο πατέρας του νεκρού βρέφους, τόνισε ότι «το παιδί γεννήθηκε με πολλά θέματα» υγείας, ενώ είχε νοσηλευτεί ξανά στο παρελθόν.

Όπως είπε ο πατέρας, μιλώντας στο MEGA, στις 29 Δεκεμβρίου του 2012, το παιδί βρισκόταν μαζί τους σε οικογενειακή γιορτή και «ήταν μια χαρά». Στη συνέχεια περιέγραψε πως, κατά τη διάρκεια της νύχτας, «ο μικρός έπινε γάλα, πνίγηκε και μελάνιασε».

«Τον πήγαμε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στα Ιωάννινα και μετά έφυγε για το Παίδων στην Πάτρα», επισήμανε ο πατέρας του παιδιού, λέγοντας κι εκείνος ότι τα χτυπήματα που διαπίστωσαν οι γιατροί στο νοσοκομείο της Πάτρας «δεν υπήρχαν πιο πριν» αλλά εμφανίστηκαν εκεί.

«Ήθελα να την ξανανοίξω την υπόθεση αλλά δεν με άφηναν, ούτε η σύζυγός μου με άφηνε, ούτε η πεθερά μου. Ζήτησα πάλι ιατροδικαστική, δεν γίνεται να είναι από την πάθηση (αυτά), δεν γίνεται να σπάνε αγγεία», ανέφερε.