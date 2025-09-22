«Πλάκωσαν το μωρό και πέθανε»: Στοιχεία σοκ για την τραγωδία με το νεκρό βρέφος στα Χανιά

Τραγική κατάληξη είχαν οι διακοπές στην Κρήτη για ζευγάρι Φινλανδών τουριστών, που είδαν το μόλις 2,5 μηνών βρέφος τους να αφήνει την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Κυριακής 21/9.

Ο 28χρονος άνδρας και η 26χρονη σύντροφός του μόλις αντιλήφθηκαν ότι το παιδί τους δεν είχε τις αισθήσεις του, ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία, που έσπευσαν εντός του δωματίου όπου διέμεναν, στις Καλύβες Αποκορώνου.

Το βρέφος διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Βάμου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Χανίων, ωστόσο ήταν ήδη αργά.

Να σημειωθεί ότι το ζευγάρι είχε πάει το περασμένο Σάββατο σε έναν γάμο. Οι Αρχές εκτιμούν ότι το πιο πιθανό είναι ότι κοιμήθηκαν το βράδυ και ενώ είχαν καταναλώσει αλκοόλ, έβαλαν ανάμεσα τους να κοιμηθεί το μωρό και μάλλον κατά λάθος το καταπλάκωσαν, με αποτέλεσμα να πάθει ασφυξία.

Ιατροδικαστής που εξέτασε το μωρό δεν εντόπισε εγκληματική ενέργεια.

Οι γονείς συνελήφθησαν και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους. Το πρωί του Σαββάτου οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ο οποίος τους άφησε ελεύθερους με περιοριστικούς όρους.