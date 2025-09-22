Μωρό 3,5 ετών παρέμεινε για 12 ώρες στο Αστυνομικό Τμήμα - Απίστευτη καταγγελία από τη μητέρα

Μια απίστευτη καταγγελία ήρθε στο φως, μια καταγγελία που έχει να κάνει με την υπόθεση ενός μικρού παιδιού -μόλις 3,5 ετών- το οποίο χρειάστηκε να παραμείνει για 12 ώρες στο αστυνομικό τμήμα Γαλατσίου, μαζί με τη μητέρα του.

Το εξοργιστικό σκηνικό περιέγραψε στο Action 24 ο δικηγόρος της μητέρας, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, ο οποίος εξήγησε πώς ξεκίνησε αυτή η φοβερή περιπέτεια για το παιδάκι, που έμεινε χωρίς νερό και φαγητό για όλο αυτό το διάστημα μέσα στο τμήμα.

«Πρόκειται για ένα ζευγάρι που βρίσκεται σε διάσταση. Το μωρό έκλαιγε και δεν ήθελε να πάει με τον μπαμπά του. Η μητέρα δεν έφερε αντίρρηση να δώσει το παιδί. Απλά το παιδί, για τους δικούς του λόγους, δεν ήθελε να πάει. Επειδή ο πατέρας φέρεται στο παιδί με έναν τρόπο που δεν ενδείκνυται και έχει κατηγορηθεί για ενδοοικογενειακή βία, καθώς και για άλλα πράγματα, για τα οποία θα αποφασίσει η δικαιοσύνη», σχολίασε αρχικά ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος.

Ο δικηγόρος εξήγησε στη συνέχεια ότι: «Η μητέρα κάλεσε την Άμεση Δράση για να τονίσει ότι δεν αρνείται να δώσει το παιδί στον πατέρα. Η τηλεφωνήτρια της απάντησε ότι το παιδί δεν μπορεί να πάει με το ζόρι και πως θα στείλει περιπολικό για να καταγραφεί το συμβάν από αστυνομικούς. Πήγε το περιπολικό, κατέγραψε το συμβάν και κατέληξαν όλοι στο τμήμα. Το αποτέλεσμα ήταν να βρεθεί ένα παιδάκι για 12 ώρες στο αστυνομικό τμήμα, που δεν έχει κανένα λόγο να βρίσκεται εκεί».

«Αν υπάρχει αυτόφωρο από τον έναν ή τον άλλο γονέα, ο εισαγγελέας αποφασίζει πού θα δώσει το παιδί. Δεν θα το αφήσει στο αστυνομικό τμήμα, όπου μπαινοβγαίνουν εγκληματίες. Αν υπήρξε καθυστέρηση από τον αξιωματικό υπηρεσίας στην ενημέρωση του εισαγγελέα, είναι λάθος της αστυνομίας. Νομικά, ο εισαγγελέας δεν θα έδινε τέτοια εντολή εναντίον του ανήλικου τέκνου», συμπλήρωσε ο κ. Θεοδωρόπουλος.