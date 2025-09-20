Δίκη «ψευτογιατρού»: Ξεσπούν οι μητέρες 2 παιδιών που πέθαναν, «Θα μας βρίσκει διαρκώς μπροστά του»

Το δικό τους μήνυμα, με αποδέκτη και την Πολιτεία, στέλνουν οι μανάδες δύο αδικοχαμένων παιδιών, του Θεοδόση και της Δέσποινας, που έχασαν τη ζωή τους από τις δήθεν θεραπείες του αποκαλούμενου «ψευτογιατρού», του ανθρώπου που πρωτόδικα έχει καταδικαστεί σε 8 φορές ισόβια συν 50 χρόνια κάθειρξης, για 8 ανθρωποκτονίες από πρόθεση.

Δύο από αυτές, οι δολοφονίες των δύο αυτών ανήλικων παιδιών, 16 και 14 ετών αντίστοιχα, σε μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο από την πρώτη στιγμή των αποκαλύψεων για τη δράση που αποδίδεται στον κατηγορούμενο.

Έχοντας δει τη δίκη του κατηγορούμενου σε δεύτερο βαθμό να αναβάλλεται για τέταρτη φορά την εβδομάδα που μας πέρασε, η κα Νίκη Χατζηπανταζή, μητέρα του Θεοδόση και η κα Μαρία Αλαχιώτη, μητέρα της Δέσποινας, τονίζουν με το μήνυμά τους στο flash.gr, πόσο δύσκολο είναι για τις οικογένειες των θυμάτων να έρχονται ξανά και ξανά στα δικαστήρια με τις υποθέσεις να παίρνουν συνεχώς αναβολές.

«Επίπονη διαδικασία»

«Για 4η φορά βρεθήκαμε σήμερα στο εφετείο για την υπόθεση της δολοφονίας των παιδιών μας, του Θεοδόση και της Δέσποινας, από τον κατηγορούμενο. Αιτήθηκε εκ νέου αναβολή την στιγμή που ο ίδιος έκανε το αίτημα για την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης που τον βαραίνει με 8 φορές ισόβια κάθειρξη. Είναι λυπηρό να επιτρέπει το νομικό σύστημα τέτοιες βαριές υποθέσεις να αναβάλλονται διαρκώς, βάζοντας εμάς τα θύματα σε μια τόσο επίπονη διαδικασία. Δεν είναι εύκολο να αντικρίζεις τον δολοφόνο του παιδιού σου που το κακοποίησε με τρόπο που ανθρώπινος νους δε βάζει», αναφέρουν στην κοινή τους δήλωση οι μητέρες του Θεοδόση και της Δέσποινας.

Και συνεχίζουν: «Στις 23/3/2026 είναι η νέα ημερομηνία εκδίκασης. Ο πόνος μας έχει γίνει ένα με την καθημερινότητά μας και σε αντίθεση με ό,τι κανείς μπορεί να πιστεύει, εμάς μας δυναμώνει, ώστε να συνεχίσουμε, μέσα στη συντριβή μας, για την οριστική μας δικαίωση. Ας μην ξεχνάμε ότι ο κατηγορούμενος, έχοντας πλήρη επίγνωση ότι οδηγεί σε βέβαιο θάνατο τα παιδιά μας, θεωρώντας τις πολύτιμες ζωές τους ως ξοφλημένες, απέδειξε ότι πρόκειται για εγκληματική φύση με διαστροφή, χωρίς κανέναν φραγμό, γεγονός που τον καθιστά εξαιρετικά επικίνδυνο.

»Η πολιτεία και το νομικό σύστημα οφείλει να προστατεύει τις οικογένειες των θυμάτων, κάνοντας την διαδικασία τουλάχιστον πρακτικά λιγότερο δύσκολη. Εμάς, τους γονείς της Δέσποινας και του Θεοδόση, θα μας βρίσκει ο κατηγορούμενος διαρκώς μπροστά του, σε έναν αγώνα για την δικαίωση των ψυχών τους και τον σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή».

