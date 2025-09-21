«Σκότωσα την αδερφή μου»: Στον εισαγγελέα ο 50χρονος γυναικοκτόνος - «Μυστήριο» τα κίνητρά του

Μουδιασμένη είναι η Θεσσαλονίκη από την άγρια δολοφονία μίας 60χρονης γυναίκας από τον 50χρονο αδελφό της, ο οποίος την έπνιξε με σακούλες στην περιοχή της Χαριλάου, το μεσημέρι του Σαββάτου 20 Σεπτεμβρίου.

Ο καθ' ομολογίαν δράστης οδηγήθηκε το πρωί της Κυριακής (21/9) στον εισαγγελέα για να απολογηθεί, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και με συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης.

Φωτό: ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Πώς συνέβη το έγκλημα

Ήταν λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι όταν ο ίδιος ο άνδρας κάλεσε το 100 και δήλωσε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε την ίδια του την αδερφή. Ο καθ’ ομολογίαν δράστης ήταν μάλιστα εκείνος που άνοιξε στους αστυνομικούς, οι οποίος βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για το Flash.gr, η 60χρονη γυναίκα βρισκόταν πεσμένη κάτω νεκρή και το κεφάλι της ήταν τυλιγμένο με σακούλες, τις οποίες ο δράστης χρησιμοποίησε ως «σχοινί» για να την πνίξει.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο, προσπάθησαν να επαναφέρουν την 60χρονη, ωστόσο δεν τα κατάφεραν και επιβεβαίωσαν τον θάνατό της.

Στο «σκοτάδι» τα κίνητρα του δράστη

Ο 50χρονος αδελφοκτόνος συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Χαριλάου-Αναλήψεως, ωστόσο φέρεται να αρνήθηκε να μιλήσει για τα κίνητρα που τον οδήγησαν στο στυγερό έγκλημα και να ζήτησε να μιλήσει με δικηγόρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είχε μόλις γυρίσει την αδελφή του από το νοσοκομείο ύστερα από δωδεκαήμερη νοσηλεία της 60χρονης λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου που είχε υποστεί.

Φωτό: thestival.gr

Το σπίτι όπου γράφτηκε ο τραγικός επίλογος για την 60χρονη, στην περιοχή της Χαριλάου, είναι το δικό της, ενώ ο αδελφός της μένει σε άλλη περιοχή.

Φωτό: thestival.gr

Οι γείτονες βρίσκονται σε σοκ και κάνουν λόγο για δύο αδέλφια αγαπημένα, που μέχρι στιγμής δεν είχαν δώσει καμία αφορμή. Ο δράστης, πατέρας δύο παιδιών, δεν είχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.

Ο καβγάς πριν τη δολοφονία

Πάντως, δράστης και θύμα φαίνεται να λογομάχησαν έντονα πριν ο 50χρονος αφαιρέσει τη ζωή από την αδελφή του. Μάλιστα, μάρτυρες κάνουν λόγο για ένα ουρλιαχτό που ακούστηκε κάποιες ώρες πριν έρθει η αστυνομία, χωρίς όμως να υπάρξει συνέχεια.