Θεσσαλονίκη: Τη βρήκαν νεκρή και με σακούλες στο κεφάλι - Σοκάρουν τα νέα στοιχεία του εγκλήματος

Παντρεμένος, πατέρας δύο παιδιών και χωρίς ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας είναι ο 50χρονος που λίγο πριν από τις 15:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (20/9) έπνιξε την ίδια του την αδερφή. Η γυναίκα, ηλικίας 60 ετών, εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε διαμέρισμα 2ου ορόφου στην περιοχή Χαριλάου με τον αδερφή της να είναι αυτός που κάλεσε το «100» και ομολόγησε την πράξη του.



Ο 50χρονος θα κρατηθεί το Σάββατο στο Τμήμα Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη και την Κυριακή (21/9) θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα για να του ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία.

Σοκαρισμένοι οι αστυνομικοί που έφτασαν πρώτοι στο σημείο, χτύπησαν το κουδούνι και αντίκρυσαν τη νεκρή γυναίκα και το κεφάλι της τυλιγμένο με σακούλες, ενώ την πόρτα του διαμερίσματος άνοιξε ο καθ’ ομολογίαν δράστης. Το πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο, απλά επιβεβαίωσε και τυπικά τον θάνατο της 60χρονης.



Το σπίτι όπου γράφτηκε ο τραγικός επίλογος για την 60χρονη, από τα χέρια του ίδιου της του αδερφού, είναι το δικό της. Σε ό,τι αφορά τον 50χρονο μέχρι στιγμής δεν έχει εξηγήσει γιατί προχώρησε στη δολοφονία, ενώ έχει ζητήσει να τον αναλάβει δικηγόρος.

Επίσης, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το θύμα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο (με εγκεφαλικό) και είχε πάρει εξιτήριο σήμερα.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι η τοπική κοινωνία είναι σε κατάσταση σοκ από το άγριο έγκλημα.