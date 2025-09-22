«Όλα για κάποιο λόγο γίνονται»: Το βίντεο της 59χρονης από το νοσοκομείο λίγο πριν την αδελφοκτονία

Σοκ έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη το νέο στυγερό έγκλημα, με μία 59χρονη να βρίσκει φρικτό θάνατο από τα χέρια του 50χρονου αδελφού της, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι τύλιξε μία σακούλα γύρω από το κεφάλι της και της προκάλεσε ασφυξία.

Την ώρα που ο ηλικιωμένος πατέρας του θύματος και του δράστη προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τι συνέβη ανάμεσα στα δύο αδέλφια, που όλοι είχαν να το λένε πόσο αγαπημένα ήταν, πρόσφατο βίντεο της 59χρονης προκαλεί ανατριχίλα. Η γυναίκα, μακιγιέζ στο επάγγελμα και πολύ γνωστή στην τοπική κοινωνία, με εθελοντική δράση, ήταν ιδιαίτερα ενεργή στα social media. Και μάλιστα, είχε αναρτήσει βίντεο μέσα από το νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, μετά το ισχαιμικό επεισόδιο που είχε υποστεί.

Η γυναίκα μιλούσε πάντα με τα καλύτερα λόγια για τον αδελφό της, ενώ και στο βίντεο που παρουσίασε το Mega, η 59χρονη αναφέρεται σε αυτόν ως «ο αγαπημένος μου αδελφός», ο οποίος θα επέστρεφε από το οικογενειακό ταξίδι στο εξωτερικό, προκειμένου να της συμπαρασταθεί στο πρόβλημα υγείας της.

Αίσθηση πάντως προκαλούν κάποια από τα λεγόμενά της στα βίντεο που είχε αναρτήσει στα social media, καθώς μιλά για κάποιους που «προσπάθησαν να τη φάνε», αλλά «δεν θα τα καταφέρουν».

Το ανατριχιαστικό βίντεο

«Πίστευα ότι δεν θα μου συμβεί κάτι σοβαρό. Δεν πρέπει να έχουμε ποτέ κάτι δεδομένο, την υγεία, την αγάπη, τους φίλους, τους συγγενείς. Με βρήκε ένα ισχαιμικό εγκεφαλικό, ελαφρύ λένε, αλλά αν σκεφτείς ότι σήμερα το πρωί μόνη μου ξεράθηκα στο πάτωμα, μη μπορώντας να κουνήσω αριστερό πόδι και αριστερό χέρι, καταλαβαίνετε», αναφέρει αρχικά στο βίντεο η 59χρονη.

Στη συνέχεια λέει: «Ολα καλά, καλά που πρόλαβα και έκανα διακοπές με την ψυχή μου. Να είστε σίγουροι οι καλοπροαίρετοι που με αγαπάτε πραγματικά, θα είμαι πάλι εδώ. Οι κακοπροαίρετοι να έχουν ευλογίες, όλα για κάποιο λόγο γίνονται».

Η γυναίκα δεν παραλείπει να αναφερθεί και στον 50χρονο αδελφό της: «Έτυχε ο αδελφός μου ο αγαπημένος, με τη σύζυγο και τα παιδιά του, να είναι στο εξωτερικό. Οπότε μέχρι αύριο βράδυ δεν μπορούν να είναι εδώ. Τους αγαπώ όμως και ευχαριστώ ειλικρινά μέσα από την ψυχή μου για τη σκέψη σας».

Τέλος εξηγεί τον λόγο που έκανε το συγκεκριμένο βίντεο: «Γιατί το κοινοποιώ αυτό; Γιατί θα είμαι δυνατή και πιο δυνατή από πριν. Και παρόλο που προσπάθησαν κάποιοι να με φάνε, δεν θα γίνει το δικό τους».

Άγνωστο το κίνητρο

Στο μεταξύ, η αστυνομία προσπαθεί να ρίξει φως στον λόγο που οδήγησε τον 50χρονο στην αδελφοκτονία, καθώς όλοι είχαν να το λένε ότι επρόκειτο για δύο αγαπημένα αδέλφια. Η 59χρονη πάντα μιλούσε με τα καλύτερα λόγια για τον αδελφό της, ενώ και ο 50χρονος έσπευσε να επιστρέψει από το ταξίδι του στο εξωτερικό για να τη φροντίσει, πήγε να την πάρει από το νοσοκομείο, της ψώνισε προμήθειες για το σπίτι, ενώ είχε τοποθετήσει και σημείωμα στην πολυκατοικία, προκειμένου να μην την ενοχλούν λόγω του προβλήματος υγείας της.

Δεν προκύπτει εξάλλου ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, δεν υπήρχαν τσακωμοί, ενώ δεν αναφέρεται και κάποια χρήση ουσιών, που θα μπορούσε να έχει παίξει ρόλο σε αυτή την οικογενειακή τραγωδία.

Στα πρώτα του λόγια, ο 50χρονος κατηγορούμενος ανέφερε ότι «θόλωσε», ενώ τώρα αρχίζει να συνειδητοποιεί τι έχει συμβεί και δηλώνει μετανιωμένος.

«Θόλωσα. Μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, επαναλαμβανόμενη, της αδερφής μου με έκανε να θολώσω και να χάσω τον αυτοέλεγχο. Είμαι συγκλονισμένος και συντετριμμένος με αυτό που έγινε. Τώρα αρχίζω να συνειδητοποιώ τι έχω κάνει» φέρεται να είπε στον εισαγγελέα.

Ο άνδρας ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί για την πράξη του την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025.