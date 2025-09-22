Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Η 59χρονη πάλεψε για τη ζωή της - Τι δείχνει η νεκροψία - νεκροτομή

Γρήγορος ήταν ο θάνατος της 59χρονης, την οποία έπνιξε ο αδελφός της, το πρωί του Σαββάτου 20 Σεπτεμβρίου, μέσα στο διαμέρισμά της, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, η νεκροψία- νεκροτομή έδειξε ότι η γυναίκα, που ανάρρωνε από 12ήμερα νοσηλεία εξαιτίας ενός εγκεφαλικού επεισοδίου που υπέστη, προσπάθησε να ξεφύγει από τον βρόγχο που είχε δημιουργήσει στον λαιμό της ο 50χρονος, καθώς βρέθηκαν σημάδια πάλης και αντίστασης.



Το έγκλημα έγινε λίγη ώρα αφού ο άνδρας επέστρεψε στο σπίτι της αδελφής του από το σούπερ μάρκετ. Αξίζει να σημειώσουμε ότι είχε βάλει και μια ανακοίνωση στην πολυκατοικία προκειμένου όπως έγραψε να μην ενοχλούν την αδελφή του, επειδή, όπως επεσήμανε, ήταν σε ευάλωτη κατάσταση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, την ώρα που ο 50χρονος τακτοποιούσε τα ψώνια δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από την σύζυγό του που τον ρώτησε πού είναι και τι κάνει με τον ίδιο να αναφέρει ότι είναι στο σπίτι της αδελφής του και τακτοποιεί τα ψώνια. Εκείνη τη στιγμή φέρεται η σύζυγος να του άσκησε δριμεία κριτική που πάλι ασχολείται με την αδελφή του κι όχι με την οικογένειά του και ο 50χρονος της είπε να κλείσει το τηλέφωνο κι ότι θα της τηλεφωνούσε σε ένα λεπτό.



Τότε πήρε μια σακούλα του σούπερ μάρκετ, την πέρασε στον λαιμό της 59χρονης αδελφής του και της αφαίρεσε τη ζωή.

Αμέσως μετά τηλεφώνησε στην σύζυγό του και φέρεται να της είπε ότι «η αδελφή μου δεν θα μας απασχολήσει άλλη φορά» και στη συνέχεια τηλεφώνησε στην Αστυνομία και ομολόγησε την πράξη του.



Ο άνδρας οδηγήθηκε στα δικαστήρια όπου του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου ενώ έως τότε παραμένει υπό κράτηση.