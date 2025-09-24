Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Η ώρα της απολογίας για τον 50χρονο - Τι υποστηρίζει

Ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί για τη δολοφονία της 59χρονης αδελφής του, αναμένεται να βρεθεί σήμερα Τετάρτη (24/09) ο 50χρονος καθ' ομολογίαν δράστης του στυγερού εγκλήματος.

Ο 50χρονος άνδρας, ο οποίος προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο στην αδελφή του το μεσημέρι του Σαββάτου (20/09) τοποθετώντας μία νάιλον σακούλα στο κεφάλι της, προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί και δηλώνει μετανιωμένος για την πράξη του.

Στον καθ' ομολογίαν δράστη, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ωστόσο ο ίδιος τονίζει ότι «θόλωσε» στιγμιαία, εξαιτίας συγκεκριμένης συμπεριφοράς της αδελφής του.

Ο 50χρονος ισχυρίζεται πως τέλεσε το έγκλημα με θύμα την 59χρονη αδελφή του, σε συνθήκες έντονης συναισθηματικής διαταραχής.

Κατά την προανακριτική του απολογία φέρεται να είπε ότι «θόλωσε», όταν η παθούσα, για την οποία ανέφερε ότι φοβόταν τα μικρόβια και είχε εμμονή με την καθαριότητα, του απηύθυνε σε έντονο ύφος δύο παρατηρήσεις: από τη μία επειδή πάτησε με τις κάλτσες στο σημείο όπου άφησε τα παπούτσια του κι από την άλλη για ένα σχαράκι στην αποχέτευση της τουαλέτας, όπως αναφέρουν πληροφορίες.

Είχε προηγηθεί, κατά τις ίδιες πληροφορίες, τηλεφωνικός καβγάς με τη σύζυγό του, καθώς ο 50χρονος σκόπευε να διανυκτερεύσει στο σπίτι της αδελφής του, μετά από πολυήμερη νοσηλεία της παθούσας σε νοσοκομείο, εξαιτίας εγκεφαλικού επεισοδίου που είχε υποστεί. Μάλιστα, την ημέρα του φονικού η 59χρονη είχε βγει από το νοσοκομείο, με τον 50χρονο να την μεταφέρει στο σπίτι της όπου έγινε το έγκλημα.



Εν μέσω αυτών των καταστάσεων, ο ίδιος - όπως ομολόγησε - έπνιξε την αδελφή του με σακούλα και ενημέρωσε στη συνέχεια τηλεφωνικά τόσο τη σύζυγό του όσο και την Άμεση Δράση, ζητώντας επιπλέον να καλέσουν το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα ο θάνατος της γυναίκας ήταν ασφυκτικός και γρήγορος, ενώ στο άψυχο σώμα της εντοπίστηκαν αμυντικά τραύματα καθώς προσπάθησε να σώσει τη ζωή της.

Στον Εύοσμο η κηδεία

Το μεσημέρι της Τετάρτης (24/09) εξάλλου, η 59χρονη θα οδηγηθεί στην τελευταία της κατοικία, με την κηδεία να πραγματοποιείται στις 12.00 στα κοιμητήρια του Ευόσμου.

Εκεί, θα γραφτεί η τελευταία σελίδα στο οικογενειακό δράμα που έχει συγκλονίσει όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη, αλλά και το πανελλήνιο.