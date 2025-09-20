Οικογενειακή τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Έπνιξε την αδερφή του με σακούλα και κάλεσε την Αστυνομία

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα ένας άνδρας φέρεται να δολοφόνησε την αδερφή του και στη συνέχεια να κάλεσε την ΕΛΑΣ.



Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ιστοσελίδα thestival.gr, το έγκλημα σημειώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Αλεξανδρείας, στην περιοχή Χαριλάου.

Ο 49χρονος άνδρας πήρε μια σακούλα την οποία πέρασε στο κεφάλι της 59χρονης αδερφής του, με συνέπεια να της προκαλέσει ασφυκτικό θάνατο.



Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνδρας ήταν εκείνος που κάλεσε στο 100 και ενημέρωσε την Αστυνομία για το έγκλημα.



Στο διαμέρισμα μετέβησαν αστυνομικοί οι οποίοι εντόπισαν το άψυχο σώμα της γυναίκας, αλλά και τον καθ’ ομολογίαν δράστη.



Ο 49χρονος συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Χαριλάου-Αναλήψεως.