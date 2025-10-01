Σοκ στο Μόναχο: Έκαψε το πατρικό του, σκότωσε τον πατέρα, τραυμάτισε τη μητέρα του κι αυτοκτόνησε

Σοκ έχει προκαλέσει μια οικογενειακή τραγωδία στο Μόναχο της Γερμανίας, καθώς ένας άνδρας έκαψε το πατρικό του σπίτι, σκότωσε τον πατέρα του, τραυμάτισε τη μητέρα του κι στη συνέχει αυτοκτόνησε.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει η γερμανική εφημερίδα Bild, ένας άνδρας στον βόρειο τομέα του Μονάχου έβαλε φωτιά στο πατρικό του σπίτι, πυροβόλησε θανάσιμα τον 90χρονο πατέρα του, τραυμάτισε τη μητέρα του και μια 21χρονη γυναίκα. Όλα δείχνουν ότι το φονικό σχετίζεται με κληρονομικές διαφορές που ξέφυγαν από τον έλεγχο, σύμφωνα με επιστολή που έφτασε στην αστυνομία μέσω γειτόνων.

Τη νύχτα της Τετάρτης σημειώθηκαν εκρήξεις και πυροβολισμοί στην περιοχή Λέρχενάου του Μονάχου. Περίπου στις 4:40 τα ξημερώματα ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική: ένα σπίτι είχε τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ σε γειτονικούς δρόμους είχαν πυρποληθεί αρκετά αυτοκίνητα.

Εντοπίστηκαν παγιδευμένοι εκρηκτικοί μηχανισμοί

Ο δράστης φέρεται να σκότωσε τον πατέρα του, να τραυμάτισε τη μητέρα του και μια άγνωστη μέχρι στιγμής 21χρονη γυναίκα και στη συνέχεια να έβαλε φωτιά στο σπίτι. Σε επιστολή που άφησε πίσω του, αναφέρεται ότι αφορμή ήταν μια κληρονομική διαμάχη. Μετά την αποτρόπαια πράξη του, ο άνδρας φέρεται να αυτοκτόνησε στην περιοχή της λίμνης Λέρχενάου, λίγα λεπτά μακριά από το σημείο.

Ο νεκρός είχε στην πλάτη του σακίδιο, στο οποίο η αστυνομία υποψιάζεται ότι υπήρχε παγιδευμένος εκρηκτικός μηχανισμός. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Welt», στο σπίτι βρέθηκαν χειροβομβίδες με τεντωμένα σύρματα-παγίδες.

Έφοδος στο σπίτι - Διακόπηκε το Οκτόμπερφεστ

Η ειδική μονάδα της αστυνομίας της Βαυαρίας (SEK) πραγματοποίησε έφοδο στις 11:52 το πρωί στο διαμέρισμα του δράστη στην περιοχή Στάρνμπεργκ. Πριν εισέλθουν, διασφαλίστηκε ότι δεν υπήρχαν εκρηκτικοί μηχανισμοί στον χώρο. Η περιοχή αποκλείστηκε σε μεγάλη ακτίνα.

Στην κατοχή του δράστη βρέθηκε επιστολή-μανιφέστο, στην οποία γινόταν αναφορά στο Οκτόμπερφεστ. Για τον λόγο αυτό, το φεστιβάλ δεν ξεκίνησε κανονικά το πρωί και θα παραμείνει κλειστό μέχρι τις 17:00 το απόγευμα.