Oktoberfest: Η θρυλική γιορτή μπύρας που ξεκίνησε από έναν γάμο και λάτρεψε η υφήλιος

Κάθε φθινόπωρο, η καρδιά της Βαυαρίας χτυπά σε έναν ρυθμό διαφορετικό. Μοιάζει να χτυπά στον ρυθμό μιας τεράστιας ορχήστρας με χάλκινα πνευστά που παίζει χαρούμενες, παραδοσιακές μελωδίες, την ώρα που τα βαριά γυάλινα ποτήρια γεμάτα γευστική μπύρα τσουγκρίζουν με μια βαριά κλαγγή και ο αέρας αντηχεί από τα «Prost» (στην υγειά μας), τα γέλια και την έντονη μυρωδιά των παραδοσιακών λουκάνικων Βαυαρίας και του χαρακτηριστικού ξινολάχανου.

Germany's Oktoberfest, the world's largest beer festival, has welcomed around 3.5 million visitors by the halfway mark this year, organizers said pic.twitter.com/qr2wujsv9p — Reuters (@Reuters) September 29, 2025

Καλωσήρθατε στο Oktoberfest, το μεγαλύτερο λαϊκό πανηγύρι στον κόσμο. Δεν είναι απλώς ένα φεστιβάλ, είναι ένας ζωντανός μύθος, ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Η θρυλική γιορτή μπύρας που μετατρέπει το Μόναχο σε έναν γιγάντιο λαϊκό πανηγυρισμό, ξεδιπλώνεται και φέτος στο Theresienwiese με αριθμούς που προκαλούν δέος.

Τα νούμερα που ζαλίζουν: 15 ευρώ το mass

Η διοργάνωση του Oktoberfest 2025 άνοιξε τις πύλες της στις 20 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να κλείσει πανηγυρικά σήμερα Κυριακή 5 Οκτωβρίου. Φαίνεται παράδοξο που το φεστιβάλ ονομάζεται Oktober και ξεκινά τον… Σεπτέμβριο, αλλά όλα είναι θέμα καιρού και της προσπάθειας να εκμεταλλευτούν τις πιο ήπιες καιρικές συνθήκες στην Κεντρική Ευρώπη.

Το παγκόσμιο πανηγύρι μπύρας, σύμφωνα με τους διοργανωτές, αναμένεται να σπάσει όλα τα ρεκόρ, τόσο σε συμμετοχή όσο και σε... κατανάλωση. Τα στατιστικά είναι εντυπωσιακά.

6 έως 7 εκατομμύρια λάτρεις της μπύρας αναμένεται να περάσουν τις πύλες του φεστιβάλ. Υπολογίζεται ότι θα καταναλωθούν περίπου 7 εκατομμύρια λίτρα μπύρας. Η απόλαυση μιας μπύρας στο Oktoberfest θεωρείται ιδιαίτερα «αλμυρή», μιας και το Mass, το χαρακτηριστικό γυάλινο ποτήρι-κανάτα του ενός λίτρου, κοστίζει 15 ευρώ.

Η γιορτή απλώνεται σε μία τεράστια έκταση 34,5 εκταρίων. Εκεί δραστηριοποιούνται συνολικά 468 εγκεκριμένες επιχειρήσεις, με 36 μεγάλα παραδοσιακά εστιατόρια και 238 λούνα παρκ και άλλες ατραξιόν, αποδεικνύοντας ότι το Oktoberfest είναι κάτι πολύ περισσότερο από μπύρα. Για τους νοσταλγούς, υπάρχει και το Oide Wiesn (Παλιό Oktoberfest), με 41 παραδοσιακές επιχειρήσεις.

Η ιστορία που συνδέεται με την Ελλάδα

Το Oktoberfest δεν είναι απλώς μια δικαιολογία για να πιούμε μπύρα – αν και αυτό βοηθάει! Η διοργάνωση ξεκίνησε το 1810 για να τιμήσει τον γάμο του Πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαυαρίας με την πριγκίπισσα Θηρεσία της Σαξονίας-Χίλντμπουργκχάουζεν. Προς τιμήν της νύφης, ο χώρος φιλοξενίας ονομάστηκε Theresienwiese (Λιβάδι της Θηρεσίας).

Αν θέλετε μια σταγόνα ιστορίας, ο Λουδοβίκος της Βαυαρίας ήταν ο πατέρας του πρώτου βασιλιά του νεοελληνικού βασιλείου, του Όθωνα. Μάλιστα, η βαθιά αγάπη του για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό ευθύνεται για τα πολυάριθμα νεοκλασικά και τις ελληνικές επιγραφές που εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη στο Μόναχο.

Πίσω στο Oktoberfest τώρα, αυτό από ένα απλό γλέντι γάμου εξελίχθηκε σε έναν παγκόσμιο θεσμό που γιορτάζει τη βαυαρική κουλτούρα με μουσική, χορό, παραδοσιακές φορεσιές (Lederhosen και Dirndl) και, φυσικά, άφθονη μπύρα.

Σύντομη σκιά: Η αναστολή λειτουργίας

Παρόλο που το κλίμα είναι πάντα εορταστικό, υπήρξε μία σύντομη στιγμή ανησυχίας. Συγκεκριμένα, την Τετάρτη (1/10), η λειτουργία του Oktoberfest ανεστάλη προσωρινά για μικρό χρονικό διάστημα. Η αναστολή ήταν προληπτική, λόγω μίας σοβαρής επίθεσης που σημειώθηκε στα προάστια του Μονάχου και κινητοποίησε τις αρχές. Ωστόσο, οι πύλες άνοιξαν σύντομα ξανά, με τα μέτρα ασφαλείας να ενισχύονται και τη γιορτή να συνεχίζεται κανονικά, καθώς το πνεύμα του φεστιβάλ δεν λύγισε.

