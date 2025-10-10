Λονδίνο: Έγκυος δολοφονήθηκε με 19 μαχαιριές από τον πρώην της - Σοκ οι αποκαλύψεις στο δικαστήριο

Στη φόρα έρχονται λεπτομέρειες, σχετικά με τη στυγερή δολοφονία μιας 32χρονης, η οποία μαχαιρώθηκε 189 φορές από τον σύντροφό της ενώ κατά τη διάρκεια της δίκης έγινε γνωστό πως η άτυχη γυναίκα ήταν έγκυος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, το θύμα είναι η Alana Odysseos, 32 ετών, η οποία πέθανε έξω από το διαμέρισμά της στο ανατολικό Λονδίνο τις πρώτες πρωινές ώρες της 22ης Ιουλίου του 2024. Βασικός κατηγορούμενος για την δολοφονία της άτυχης Alana, είναι ο 47χρονος Shaine March με τον ίδιο να δηλώνει ένοχος για ανθρωποκτονία εξ αμελείας με βάση την μειωμένη ευθύνη, αλλά αρνήθηκε την κατηγορία για φόνο.

Την εν λόγο περίοδο, η 32χρονη ήταν σε σχέση με τον κατηγορούμενο, η οποία μετρούσε τέσσερις μήνες ενώ σύμφωνα με το δικαστήριο πρόσφατα ανακαλύφθηκε πως ήταν έγκυος περιμένοντας δυο παιδιά.

Συγκλονίζουν οι περιγραφές από τη στιγμή της δολοφονίας

Οι περιγραφές από τη στιγμή της δολοφονίας σοκάρουν. Οι γείτονες της Alana περιέγραψαν πώς η 32χρονη βρέθηκε με τη ρόμπα της, να αιμορραγεί από πολλαπλά τραύματα και να φωνάζει: «Ο Shaine με μαχαίρωσε, με μαχαίρωσε! Βοήθεια! Βοήθεια!».

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και υπηρεσία ασθενοφόρων μέσα σε λίγα λεπτά από κλήσεις που έκανε αρκετοί γείτονεσ στο 999, με την 32χρονη ωστόσο να υποκύπτει στα τραύματα της και να αφήνει την τελευταία της πνοή στις 03:52.

Ο March συνελήφθη λίγη ώρα μετά, στις 04:41 και τους είπε: «Εγώ το έκανα, σκότωσα την Alana. Την σκότωσα χαχα, την σκότωσα χαχα».

«Έχω πόνους και ο Shaine κάνει άσχημα πράγματα»

Μάλιστα, τρεις μήνες πριν από τον θάνατο της Alana, η 32χρονη είχε μιλήσει για τη σχέση της με τον March σε μια φίλη της, υποστηρίζοντας πως δεν της επιτρεπόταν να μιλάει με ανθρώπους, ότι είχε αρχίσει να διαφωνεί συνεχώς με τον 47χρονο και είχε φοβηθεί.

Σε μια δήλωση που διαβάστηκε ενώπιον των ενόρκων, η αδερφή της άτυχης 32χρονης, Jasmine Yates, σημείωσε πώς μιλούσε στην αδερφή της κάθε μέρα και προσπαθούσε να την πείσει να αφήσει τον March. Σε μηνύματα που αντάλλαξαν οι δυο τους μια μέρα πριν τη δολοφονία της Alana, στο WhatsApp, η 32χρονη είπε στην αδερφή της: «Έχω πόνους και ο Shaine κάνει άσχημα πράγματα» με την Yates να απαντά: «Ω, αδερφή, σου αξίζουν πολύ καλύτερα».