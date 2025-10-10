Καταδικάστηκαν 5 άνδρες για την άγρια δολοφονία του Αντώνη Αντωνιάδη στο Λονδίνο

Πέντε άνδρες καταδικάστηκαν με βαριές ποινές κάθειρξης για τη δολοφονία ενός άνδρα τον οποίο ακολούθησαν σε όλο το Λονδίνο με σκοπό να τον ληστέψουν. Πρόκειται για την υπόθεση δολοφονίας του Έλληνα Αντώνη Αντωνιάδη, 27 ετών, ο οποίος είχε δεχθεί επίθεση την Κυριακή 7 Ιουλίου 2024, μετά την επιστροφή του από μια βραδινή έξοδο στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας.

Πιο συγκεκριμένα, ο 26χρονος Shian Johnson θα εκτίσει τουλάχιστον 28 χρόνια, ο 20χρονος Sofian Alliche καταδικάστηκε σε 25 χρόνια, ο 18χρονος Amin Alliche σε 22 χρόνια, ο 21χρονος Joshua McCorquodale σε 26 χρόνια και ο 18χρονος Alfie Hipple σε 23 χρόνια. Όλοι κρίθηκαν ένοχοι για ανθρωποκτονία και ληστεία.

Οι ντετέκτιβ της Μητροπολιτικής Αστυνομίας έβαλαν στο μικροσκόπιο εκατοντάδες ώρες βίντεο από κάμερες ασφαλείας, που τους επέτρεψαν να εντοπίσουν τους κατηγορούμενους καθώς ακολουθούσαν τον Αντώνη με ταξί από ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης προς το νοτιοανατολικό Λονδίνο, όπου τον λήστεψαν και τον μαχαίρωσαν μέχρι θανάτου.



Η επιθεωρητής Κέιτ Μπλάκμπερν, της Ειδικής Μονάδας Εγκλημάτων Νότου, δήλωσε: «Ο Αντώνης είχε έρθει από την Ελλάδα με φίλους. Δυστυχώς, δεν κατάφερε να επιστρέψει στην οικογένειά του. Αυτή ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη και περίπλοκη υπόθεση, δεδομένης της έλλειψης καμερών ασφαλείας στον τόπο του εγκλήματος και της κίνησης του οχήματος, το οποίο οδηγήθηκε συνεχώς από τους κατηγορούμενους κατά τη διάρκεια της νύχτας της 6ης Ιουλίου και το επόμενο απόγευμα.

»Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους φίλους του Αντώνη, οι οποίοι ήταν μάρτυρες της βίαιης δολοφονίας του και επέστρεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο για να καταθέσουν. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους μάρτυρες που προσήλθαν και μας βοήθησαν να κατανοήσουμε τι είχε συμβεί στον Αντώνη. Είμαι ευτυχής που οι συντονισμένες προσπάθειές μας να βρούμε τους υπεύθυνους, μας επέτρεψαν να αποδώσουμε δικαιοσύνη στους αγαπημένους, την οικογένεια και τους φίλους του Αντώνη. Οι σημερινές ποινές αντικατοπτρίζουν τη σοβαρότητα των πράξεων των κατηγορουμένων εκείνο το πρωί της Κυριακής».



Οι γονείς του, Στέλλα και Γιάννης, μίλησαν για τον πόνο της απώλειας του γιου τους: «Η απώλεια του παιδιού μας, τόσο άδικη και απάνθρωπη, μας έχει καταστρέψει. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο στον κόσμο από το να χάνεις το παιδί σου, ειδικά με τον ξαφνικό και φρικτό τρόπο που συνέβη στον Αντώνη μας. Όσο για εμάς, όπως μπορείτε να φανταστείτε, έχουμε βυθιστεί βαθιά στη θλίψη και τη λύπη. Η πληγή που άνοιξε στη ζωή μας είναι πολύ μεγάλη και δεν νομίζω ότι θα επουλωθεί ποτέ για εμάς, ως γονείς. Η δικαιοσύνη είναι πολύ σημαντική για την αποκατάσταση της αλήθειας για το παιδί μας, αλλά κυρίως για να αποτρέψουμε άλλους γονείς από το να βρεθούν στην τραγική θέση μας. Είναι επίσης πολύ σημαντική για τις κοινωνίες μας, που έχουν ανάγκη από νέους, ειλικρινείς και αξιοπρεπείς ανθρώπους».

Το χρονικό του εγκλήματος

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, 7 Ιουλίου 2024, ο Αντώνης είχε πάει με φίλους σε ένα κλαμπ κοντά στο Oxford Circus. Έφυγαν από το κλαμπ γύρω στις 08:15 και πήραν ταξί για να επιστρέψουν στο Florence Terrace, New Cross, όπου έμεναν με έναν φίλο τους. Χωρίς να το γνωρίζουν, τους ακολουθούσαν οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι είχαν περάσει αρκετές ώρες στην περιοχή του νυχτερινού κέντρου διασκέδασης στο κέντρο του Λονδίνου με ένα κλεμμένο αυτοκίνητο, αναζητώντας θύματα για ληστεία. Στη συνέχεια, κυνήγησαν τον Αντώνη και την παρέα του για οκτώ μίλια και πάνω από τριάντα λεπτά μέχρι το New Cross.



Καθώς ο Αντώνης και οι φίλοι του προσπαθούσαν να μπουν στο σπίτι τους, τέσσερις από τους κατηγορούμενους, που φορούσαν κουκούλες και ήταν οπλισμένοι με μεγάλα μαχαίρια, άρπαξαν την τσάντα του Αντώνη και στη συνέχεια τον μαχαίρωσαν στο στήθος και στο δεξί μηρό. Το τελευταίο τραύμα έκοψε τη μηριαία αρτηρία του, προκαλώντας σημαντική απώλεια αίματος. Ο Αντώνης αρχικά επέζησε της επίθεσης και πάλεψε στο νοσοκομείο για δύο εβδομάδες, πριν πεθάνει - δυστυχώς - την Κυριακή 21 Ιουλίου 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δίκης, ο 26χρονος Έλληνας είχε στοχοποιηθεί από την παρέα των δραστών επειδή κρατούσε τσάντα πολύ γνωστής φόρμας και φορούσε πανάκριβο ρολόι, τα οποία οι κατηγορούμενοι επιχείρησαν να του αποσπάσουν με τη βία. Μετά την επίθεση, οι κατηγορούμενοι επέστρεψαν στο αυτοκίνητό τους με το κινητό τηλέφωνο του Αντώνη. Πήγαν στην περιοχή του βορειοδυτικού Λονδίνου, όπου αργότερα πούλησαν τη συσκευή. Αφού επέστρεψαν στην «περιοχή τους» στο Κάμντεν, έκρυψαν το κλεμμένο όχημα κάτω από ένα κάλυμμα αυτοκινήτου, το οποίο είχαν επίσης κλέψει.

Αν και δεν υπήρχαν κάμερες που να έχουν καταγράψει την επίθεση, οι αστυνομικοί της ομάδας ανθρωποκτονιών κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εντοπίσουν τις κινήσεις των κατηγορουμένων πριν από τη δολοφονία. Εξέτασαν εκατοντάδες ώρες βίντεο, παρακολουθώντας όχι μόνο το σημαντικό χρονικό διάστημα που πέρασαν έξω από το νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, αλλά και το ταξίδι τους από το κέντρο του Λονδίνου στο New Cross, καθώς και τις κινήσεις τους μετά από αυτό. Οι ντετέκτιβς εντόπισαν επίσης το αυτοκίνητο, το οποίο τελικά απέδειξε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν εμπλοκή στη δολοφονία του 27χρονου Έλληνα.



Πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε διάφορες διευθύνσεις που συνδέονταν με τους κατηγορούμενους. Κατασχέθηκαν διάφορα όπλα, μεταξύ των οποίων ένα μαχαίρι ζόμπι, πέντε μαχαίρια, δύο σπαθιά, δύο μαχαίρια με κλειδαριά και επτά άλλα μαχαίρια. Κρίθηκαν ένοχοι την Παρασκευή 1 Αυγούστου για φόνο και συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη ληστείας, μετά από οκτάμηνη δίκη στο Old Bailey.