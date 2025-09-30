Αποτροπιασμός στην Ιταλία: 58χρονος σκότωσε τη γυναίκα, τον γιο και τραυμάτισε την κόρη του

Φρίκη προκάλεσε μια νέα υπόθεση γυναικοκτονίας που συγκλόνισε και βύθισε στο πένθος την Ιταλία αφού ένας άνδρας δολοφόνησε τη σύζυγό του με βάναυσο τρόπο.

Σύμφωνα με τα όσα επικαλούνται τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης μετά από τα στοιχεία των ερευνών που δημοσιεύθηκαν, ο 58χρονος Σαλβατόρε Οκόνε φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα, χτυπώντας με πέτρα στο κεφάλι, την 48χρονη σύζυγό του Ελίζα Πολτσίνο με την οποία είχαν αποκτήσει τρία παιδιά. Το ζευγάρι ζούσε κοντά στο Μπενεβέντο, στην περιφέρεια της Καμπανίας της Κάτω Ιταλίας.

Εκτέλεσε την οικογένειά του

Ωστόσο, η φρίκη δεν σταματάει εκεί αφού, μετά από εκτεταμένες και πολύωρες έρευνες της αστυνομίας, ελικόπτερο των καραμπινιέρων κατάφερε να εντοπίσει το όχημα στο οποίο επέβαινε ο φερόμενος ως δράστη. Το Ι.Χ αυτοκίνητο βρέθηκε τουλάχιστον 100 χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο του αρχικού εγκλήματος.

Οι αστυνομικοί που σταμάτησαν τον 58χρονο βρήκαν νεκρό, μέσα στο όχημα, τον δεκαεξάχρονο γιό του ζευγαριού, ενώ η κατά ένα χρόνο μεγαλύτερη αδελφή του, φέρει σοβαρά τραύματα. Ο μεγαλύτερος αδελφός τους, ο οποίος είναι ενήλικας, δεν ζει πλέον στο πατρικό του σπίτι.

Αμέσως διατάχθηκε η σύλληψή του με τον Οκόνα να οδηγείται στο αστυνομικό τμήμα για ανάκριση.

Σε σοκ οι γείτονες του ζευγαριού

Από την πλευρά τους, οι γείτονες της οικογένειας στην πόλη όπου διέμεναν έχουν σοκαριστεί από τις εξελίξεις. Μιλώντας στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ανέφεραν ότι το ζευγάρι δεν φαινόταν να έχει εντάσεις και ότι το μόνο που γνωρίζουν είναι ότι, τελευταία, ο 58χρονος άνδρας έπασχε από κατάθλιψη.

Στις 19 Οκτωβρίου, το ζευγάρι θα γιόρταζε, στην τοπική καθολική ενορία, τα εικοσιπέντε χρόνια γάμου.