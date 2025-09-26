Ντοκουμέντο με την άγρια δολοφονία στην Τουρκία: Πυροβόλησε την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο

Ένα ειδεχθές έγκλημα σημειώθηκε στην Τουρκία την Τετάρτη, με την 42χρονη Εσέρ Καρατσά να δολοφονείται από τον πρώην σύζυγό της, τον 44χρονο Ατίλα Αγίνταπλι. Μάλιστα, το περιστατικό καταγράφηκε και από κάμερα ασφαλείας του ιδιωτικού νοσοκομείου, στο οποίο συνέβη.

Στο βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας φαίνεται ο 44χρονος να μπαίνει στο γραφείο της πρώην συζύγου του κρατώντας μια μαύρη τσάντα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα η 42χρονη Εσέρ φαίνεται να βγαίνει από το γραφείο και να τρέχει στην προσπάθειά της να γλιτώσει.

Αυτή ήταν η στιγμή που ο 44χρονος έβγαλε από την τσάντα που κρατούσε μια καραμπίνα, με την οποία και πυροβόλησε την πρώην σύζυγό του. Είναι αξιοσημείωτο ότι την πυροβόλησε εξ επαφής ενώ είχε σηκώσει τα χέρια της ψηλά εκλιπαρώντας τον να σταματήσει. Όμως ο δράστης δεν έμεινε εκεί. Πυροβόλησε άλλες δύο φορές την 42χρονη πριν φύγει προς την έξοδο.

⚫️ Uzaklaştırma kararı vardı, öldürüldü!



Kahramanmaraş’ta tıbbi sekreter Eser Karaca, eski eşi Atilla Ayıntaplı tarafından çalıştığı hastanede pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.



Cani, poşete gizlediği silahla hastaneye girdi, Karaca’nın odasına saklandı. Eser Karaca… pic.twitter.com/SFpF7pLGna — Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) September 24, 2025

Όπως επισημαίνουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η αποτρόπαια δολοφονία σημειώθηκε μια μέρα μετά τα την έκδοση περιοριστικών μέτρων από την 42χρονη σε βάρος του 44χρονου.

Λίγη ώρα μετά τη δολοφονία της πρώην συζύγου του, ο 44χρονος συνελήφθη, ενώ οι εισαγγελικές αρχές ζητούν την καταδίκη του σε ισόβια κάθειρξη.