HΠΑ: Κάμερα ασφαλείας καταγράφει την εν ψυχρώ δολοφονία 36χρονης - Προσπάθησε να εμποδίσει διαρρήκτες

Σοκαριστικό βίντεο καταγράφει καρέ καρέ τη στιγμή που μια γυναίκα, η 36χρονη Άννα Σκοτ (Anna Scott) από την Τζόρτζια εκτελείται εν ψυχρώ έξω από το σπίτι της το βράδυ του Σαββάτου, όταν προσπάθησε να αντιμετωπίσει ένοπλους διαρρήκτες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post η γυναίκα φαίνεται να κατέφθασε με το SUV όχημά της στο σπίτι της στην περιοχή Ντέκατερ (Decatur), πιθανότατα έχοντας ειδοποιηθεί μέσω εφαρμογής για την παρουσία υπόπτων στον χώρο. Οι δράστες, τουλάχιστον τρεις στον αριθμό, είχαν ήδη ξεκινήσει να προσπαθούν να σπάσουν την εξώπορτα και να εισβάλουν στην κατοικία.

Όπως αποτυπώνεται στο ανατριχιαστικό βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το Fox5 Atlanta, μόλις η Σκοτ φτάνει έξω από το σπίτι και σταθμεύει το αυτοκίνητό της, ένας από τους διαρρήκτες στρέφει το όπλο του προς το όχημα και αρχίζει να πυροβολεί. Οι σφαίρες διαπερνούν το παρμπρίζ, τραυματίζοντας θανάσιμα τη γυναίκα. «Το τζιπ της βρέθηκε σε απόσταση εκατοστών από τη βεράντα του σπιτιού, γεμάτο τρύπες από σφαίρες», ανέφερε η Αστυνομία της κομητείας ΝτεΚαλμπ.

Οι ληστές, στη συνέχεια, τράπηκαν σε φυγή, ενώ λίγα λεπτά αργότερα κάμερα γείτονα καταγράφει τη στιγμή που ένας άνδρας πλησιάζει και προσπαθεί να βοηθήσει την αιμόφυρτη γυναίκα, η οποία έχει καταρρεύσει στον δρόμο μπροστά από το σπίτι της.

Η αστυνομία έφτασε άμεσα στο σημείο και η Σκοτ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όμως, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά της.

Η Αστυνομία της κομητείας ΝτεΚαλμπ έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, με το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας να θεωρείται κρίσιμο για την εξέλιξη της υπόθεσης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις, ενώ οι Αρχές ζητούν πληροφορίες από το κοινό που μπορεί να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών.

Προσοχή σκληρές εικόνες: