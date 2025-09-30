Φρίκη στο Λος Άντζελες:Σκότωσε και διαμέλισε τη σύζυγό του γιατί «δεν έχασε τα κιλά της εγκυμοσύνης»

Αποτροπιασμό προκαλεί η άγρια γυναικοκτονία που σημειώθηκε στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ, με μία 37χρονη μητέρα από τη Βρετανία να βρίσκει τον θάνατο από τα χέρια του συζύγου της, μετά από καβγά «για την αποτυχία της να χάσει τα κιλά της εγκυμοσύνης».

Η 37χρονη June Bunyan ταξίδεψε από τη Σκωτία στις ΗΠΑ προκειμένου να κυνηγήσει το όνειρό της και να κάνει καριέρα στη δικηγορία, ένα σχέδιο που είχε τελικά την πιο τραγική κατάληξη.

She Moved from Scotland to L.A. to Pursue Her Dreams as a Lawyer — Now Her Husband is Charged with Killing and Dismembering Her https://t.co/Dnavh9uupL — People (@people) September 29, 2025

Σύμφωνα με την Daily Mail, η Bunyan δολοφονήθηκε στο σπίτι της στο Λος Άντζελες στις αρχές Σεπτεμβρίου, στο χώρο που φέρεται να είχε ξεκινήσει τη δική της δικηγορική εταιρεία.

Δράστης φέρεται να είναι ο 25χρονος σύζυγός της, Jonathan Anthony Renteria, ο οποίος συνελήφθη και κρατείται στο σωφρονιστικό ίδρυμα Twin Towers του αστυνομικού τμήματος του Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο 25χρονος έπνιξε την σύζυγό του, μετά από καβγά που είχαν επειδή εκείνη δεν κατάφερε «να χάσει τα κιλά της εγκυμοσύνης». Η 37χρονη φέρεται να έφτιαχνε τις βαλίτσες της για να φύγει από το σπίτι, λέγοντάς του ότι δεν θα τον άφηνε ποτέ ξαναδεί την κόρη του.

Ο άνδρας παραδέχτηκε ότι την σκότωσε στη διάρκεια του καβγά, κρατώντας την ασφυκτικά από τον λαιμό. Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, η γυναίκα κατέληξε από «τραυματικές κακώσεις στον αυχένα».

Η σοκαριστική απόκρυψη της σορού

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η 37χρονη εθεάθη τελευταία φορά ζωντανή στις 4 Σεπτεμβρίου και ο σύζυγός της εθεάθη, την επόμενη μέρα, να φεύγει μέσα στη νύχτα με το μωρό. Κάποιες ώρες αργότερα, τον είδαν να κρατά σακούλες σκουπιδιών.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο δράστης άφησε την κόρη του στο σπίτι των γονιών του και στη συνέχεια διαμέλισε τη σορό της συζύγου του.

Όπως ανέφεραν γείτονες του ζευγαριού στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η 37χρονη είχε παραδεχτεί ότι βρισκόταν σε κακοποιητική σχέση πριν τη δολοφονία της.

Μία γειτόνισσα δήλωσε ότι ο 25χρονος δεν ήθελε η σύζυγός του «να μιλάει σε συγκεκριμένα άτομα». «Ήταν λεκτικά κακοποιητικός. Πάντα σχολίαζε το σώμα της και το βάρος της», είπε.

Η οικογένεια του θύματος απευθύνει τώρα έκκληση για οικονομική υποστήριξη, προκειμένου η σορός της να γυρίσει πίσω στη Σκωτία.

Η καλύτερη φίλη της June, Vicky Tulika, δημιούργησε μια σελίδα GoFundMe, με τίτλο «Βοηθήστε να Γυρίσουμε την June Bunyan Σπίτι», η οποία μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου είχε συγκεντρώσει πάνω από 7.000 λίρες.