Οργισμένος ο σύντροφος της Ιρίνα: «Ο δολοφόνος της είχε αφεθεί ελεύθερος 7 μήνες πριν το έγκλημα»

Ο συντετριμμένος φίλος της Ιρίνα Ζαρούτσκα μοιράστηκε την οδύνη του και επέκρινε την «ανίκανη» δικαστή που άφησε τον ύποπτο δολοφόνο της ελεύθερο πριν αυτή δολοφονηθεί με μαχαίρι σε τρένο της Βόρειας Καρολίνας.



Ο Στάνισλαβ «Στας» Νικουλίτσα, 21 ετών, αναδημοσίευσε μια γλυκιά φωτογραφία του ίδιου και της Ζαρούτσκα στον λογαριασμό του στο Instagram, συνοδευόμενη από ένα απλό emoji με σπασμένη καρδιά - η πρώτη δημόσια δήλωσή του από τη δολοφονία της.

Instagram

Όπως αναφέρει η New York Post, τις ιστορίες του στο Instagram, ο Νικουλίτσα αναδημοσίευσε βίντεο στα οποία κατακρίνει τη δικαστή, η οποία άφησε ελεύθερο τον φερόμενο ως δολοφόνο της Ζαρούτσκα, Ντε Κάρλος Μπράουν, με εγγύηση χωρίς μετρητά επτά μήνες πριν από τη φρικτή επίθεση, στις 22 Αυγούστου.

Μεταξύ όσων ισχυριζόταν ο σύντροφος της Ιρίνα, ήταν ότι η δικαστής δεν ήταν καν εξειδικευμένος δικηγόρος.

Η δικαστής άφησε ελεύθερο τον Μπράουν, έναν εγκληματία με περισσότερες από δώδεκα προηγούμενες συλλήψεις, τον Ιανουάριο, με «γραπτή υπόσχεση» να εμφανιστεί σε μελλοντική δικάσιμο.



Η οικογένεια της Ζαρούτσκα αποκάλυψε ότι αρχικά ανησύχησαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν δεν επέστρεψε στο σπίτι την ώρα που έπρεπε και η τοποθεσία του κινητού της «τους ειδοποίησε ότι βρισκόταν ακόμα στο σταθμό», σύμφωνα με δήλωση που μοιράστηκε με το WSOC.

«Εκείνο το βράδυ, έστειλε μήνυμα στον φίλο της ότι θα γυρνούσε σύντομα στο σπίτι», αναφέρεται στη δήλωση. «Όταν έφτασαν στο σταθμό, έμειναν συγκλονισμένοι όταν έμαθαν ότι η Ιρίνα είχε πεθάνει στο σημείο».

Ο ψυχοπαθής που κατηγορείται για το βάναυσο μαχαίρωμα της 23χρονης Ουκρανής πρόσφυγα στο τρένο αντιμετωπίζει ομοσπονδιακή κατηγορία. Ο Τραμπ ζητά την επιβολή της θανατικής ποινής.

Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα κατηγορεί τις «προοδευτικές» πολιτικές για τη δολοφονία της Ουκρανής πρόσφυγα: «Οι Δημοκρατικοί επέλεξαν να ταχθούν στο πλευρό των εγκληματιών».

Η Ζαρούτσκα εγκατέλειψε την Ουκρανία τον Αύγουστο του 2022 μαζί με τη μητέρα της και τα δύο μικρότερα αδέλφια της, αλλά σε μόλις τρία χρόνια κατάφερε να χτίσει γερά θεμέλια στις ΗΠΑ, αγγίζοντας τις ζωές όλων όσων γνώρισε, σύμφωνα με την οικογένειά της.



Περισσότεροι από 100 άνθρωποι ήρθαν από ένα ίδρυμα υποβοηθούμενης διαβίωσης όπου εργαζόταν σε μια από τις πρώτες της δουλειές στις ΗΠΑ για να αποτίσουν φόρο τιμής, με λεωφορεία να μεταφέρουν τους κατοίκους στην κηδεία της, είπε ένας θείος της στο PEOPLE.

«Αυτό που μας ώθησε να τους βγάλουμε από την Ουκρανία ήταν μια φωτογραφία τους να έχουν μαζευτεί σε ένα καταφύγιο κοντά στο διαμέρισμά τους στο Κίεβο», είπε ο θείος, ο οποίος ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος.



Ένιωθε τόσο άνετα στις ΗΠΑ που η οικογένειά της ζήτησε να ταφεί στην Αμερική, παρά το γεγονός ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προσφέρθηκε να καλύψει τα έξοδα μεταφοράς της σορού της στην Ουκρανία.



«Δεν ήθελαν να έρθουν σε αυτή τη χώρα και να γίνουν βάρος. Ήθελαν να έρθουν σε αυτή τη χώρα για να χτίσουν μια νέα ζωή», είπε ο θείος της Ζαρούτσκα.

Ζήτησαν επίσης από τους αξιωματούχους της πόλης και το Charlotte Area Transit System να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας.

«Αυτό θα μπορούσε να συμβεί σε οποιονδήποτε επιβαίνοντα στο τραμ εκείνο το βράδυ. Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί», ανέφερε η δήλωση.