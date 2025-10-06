Κόσμος Αλβανία Δολοφονίες Πυροβολισμοί

Σοκ στα Τίρανα: Κατηγορούμενος άνοιξε πυρ μέσα στην αίθουσα του Εφετείου - Σκότωσε τον δικαστή (vid)

Ο δικαστής μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, ωστόσο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Φωτογραφία αρχείου IMAGO
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σοκ στα Τίρανα από τη δολοφονία δικαστή μέσα σε αίθουσα του Εφετείου, κατά τη διάρκεια εκδίκασης υπόθεσης. Ο δράστης άνοιξε πυρ την ώρα της ακροαματικής διαδικασίας, σκοτώνοντας τον δικαστή και τραυματίζοντας δύο ακόμα άτομα.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 15:40 μ.μ. (τοπική ώρα, 16:40), όταν ενώ ο δικαστής Άστριτ Καλάτζα εκφωνούσε την ποινή σε έναν κατηγορούμενο εκείνος άνοιξε πυρ μέσα στην αίθουσα του Εφετείου και όπως αναφέρουν πηγές του Oranews τον πυροβόλησε τρεις φορές. Ο δικαστής μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, ωστόσο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Άλλα δύο άτομα, ένας πατέρας και ο γιος του, τραυματίστηκαν επίσης κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Ο ένας από τους δύο χειρουργείται, αλλά ευτυχώς σύμφωνα με τους γιατρούς η ζωή του δεν κινδυνεύει. Ο δεύτερος βρίσκεται επίσης σε σταθερή κατάσταση και λαμβάνει ιατρική περίθαλψη.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ ο ύποπτος δράστης έχει ταυτοποιηθεί ως ο Έλβις Σκένμπι, γνωστός και ως Γκιόν Σκένμπι, ηλικίας περίπου 30 ετών, ο οποίος φέρεται να ήταν εμπλεκόμενος σε μια δικαστική υπόθεση σχετικά με ένα ζήτημα ιδιοκτησίας. Συνελήφθη αμέσως μετά το περιστατικό, χωρίς να προβάλει αντίσταση.

Δείτε βίντεο:

