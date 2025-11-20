Δικαστήριο απέπεμψε την αντιπρόεδρο της Αλβανικής κυβέρνησης για εμπλοκή σε σκάνδαλο διαφθοράς

Σάλος έχει προκληθεί στην Αλβανία καθώς η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ράμα, Μπελίντα Μπαλούκου, αποπέμφθηκε με απόφαση δικαστηρίου αφού φέρεται να εμπλέκεται σε σκάνδαλο διαφθοράς.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Μπαλούκου ενδέχεται να είχε ρόλο στην επιλογή εταιρείας για την κατασκευή σήραγγας μήκους 5,9 χιλιομέτρων στο νότιο τμήμα της Αλβανίας. Το κόστος του έργου ανερχόταν περίπου στα 190 εκατομμύρια ευρώ το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την κυβέρνηση.

Μάλιστα, αναφέρεται ότι ενήργησε με αυτό τον τρόπο σε συνεργασία με άλλα πέντε μέλη της επιτροπής που εξέδωσε την απόφαση. Το κατηγορητήριο, το οποίο περιήλθε σε γνώση του Reuters, τονίζει ότι η Μπαλούκου, υπό την ιδιότητά της ως υπουργός Υποδομών, επηρέασε αθέμιτα την απόφαση υπέρ της εταιρείας που κέρδισε τον διαγωνισμό.

Στις 31 Οκτωβρίου, η Ειδική Εισαγγελία, SPAK, δήλωσε ότι απήγγειλε κατηγορίες στην Μπαλούκου για το ποινικό αδίκημα της παραβίασης της ισότητας των συμμετεχόντων σε διαγωνισμό ή σε δημόσιο πλειστηριασμό.

Το Ειδικό Δικαστήριο που είναι επιφορτισμένο με την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για την απόφασή του, «δεδομένου ότι τέτοια μέτρα είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα».



Πάντως, σε ομιλία της στην αλβανική Βουλή, η Μπαλούκου έναν λόγο την Τετάρτη για «λασπολογία, υπαινιγμούς, μισές αλήθειες και ψέματα» όσον αφορά στις κατηγορίες και δήλωσε ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τη δικαιοσύνη.

Σημειώνεται πως η Αλβανίδα αναπληρώτρια πρωθυπουργός, είχε διατελέσει στο παρελθόν υπουργός Υποδομών και Ενέργειας. Πρόκειται για μια από τις στενότερες συμμάχους του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Η Αλβανία στοχεύει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030, αλλά η ΕΕ απαιτεί από τη χώρα να κάνει περισσότερα για την καταπολέμηση του εγκλήματος και της διαφθοράς.