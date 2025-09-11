Η Αλβανία διόρισε την πρώτη υπουργό από ΑΙ στον κόσμο για την καταπολέμηση της διαφθοράς

Η Αλβανία έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που απέκτησε υπουργό δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη - όχι υπουργό για την ΤΝ, αλλά μια εικονική υπουργό, φτιαγμένη από pixels και κώδικα, η οποία λειτουργεί με τη δύναμη του ΑΙ.

Το όνομά της είναι Ντιέλλα (Diella), που σημαίνει «ηλιαχτίδα» στα αλβανικά, και θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο Ράμα είχε αναφέρει πως ίσως κάποια μέρα η χώρα αποκτήσει έναν ψηφιακό υπουργό ή ακόμα και πρωθυπουργό τεχνητής νοημοσύνης. Λίγοι όμως πίστευαν ότι αυτή η μέρα θα ερχόταν τόσο γρήγορα.

Στην ολομέλεια του Σοσιαλιστικού Κόμματος στα Τίρανα την Πέμπτη, όπου ο Ράμα ανακοίνωσε ποιοι υπουργοί αποχωρούν και ποιοι παραμένουν για νέα θητεία, παρουσίασε επίσης και τη Ντιέλλα – το μοναδικό μη ανθρώπινο μέλος της κυβέρνησης. «Η Ντιέλλα είναι το πρώτο μέλος που δεν είναι φυσικά παρόν, αλλά δημιουργήθηκε εικονικά από την τεχνητή νοημοσύνη», είπε ο Ράμα στα μέλη του κόμματος.

Ο ίδιος τόνισε ότι οι αποφάσεις για τους διαγωνισμούς θα απομακρυνθούν από τα υπουργεία και θα περάσουν στα χέρια της Ντιέλλα, η οποία θα είναι «υπηρέτης των δημόσιων συμβάσεων».

Η λύση στην διαφθορά

Θα βοηθήσει να γίνει η Αλβανία «μια χώρα όπου οι δημόσιοι διαγωνισμοί είναι 100% απαλλαγμένοι από διαφθορά».

Η ανάθεση τέτοιων συμβάσεων αποτελεί εδώ και καιρό πηγή σκανδάλων διαφθοράς στην Αλβανία, μια βαλκανική χώρα που ειδικοί λένε ότι είναι κόμβος για συμμορίες που επιδιώκουν να ξεπλύνουν τα χρήματά τους από παράνομο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων σε όλον τον κόσμο, και όπου η διαφθορά φτάνει στα κλιμάκια της εξουσίας.

Αυτή η εικόνα έχει περιπλέξει την πορεία ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία ο Ράμα θέλει να επιτύχει έως το 2030.

Η κυβέρνηση δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με το τι είδους ανθρώπινη εποπτεία μπορεί να υπάρχει για την Diella, ούτε αναφέρθηκε στους κινδύνους ότι κάποιος θα μπορούσε να χειραγωγήσει το A.I. bot

Η Diella ξεκίνησε αρχικά στις αρχές του έτους ως εικονική βοηθός TN στην πλατφόρμα e-Albania, βοηθώντας πολίτες και επιχειρήσεις να λαμβάνουν έγγραφα του δημοσίου. Ντυμένη με παραδοσιακή αλβανική ενδυμασία, παρέχει βοήθεια μέσω φωνητικών εντολών και εκδίδει έγγραφα με ηλεκτρονικές σφραγίδες, μειώνοντας γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.

Δεν είναι όλοι πεπεισμένοι. Ένας χρήστης του Facebook έγραψε: «Ακόμα και η Diella θα είναι διαφθαρμένη στην Αλβανία». Ένας άλλος είπε: «Η κλοπή θα συνεχιστεί και η Diella θα κατηγορηθεί».

Το νέο κοινοβούλιο, που εξελέγη τον Μάιο, έχει προγραμματιστεί να συνεδριάσει αύριο Παρασκευή, αν και παραμένει ασαφές εάν η κυβέρνηση θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης την ίδια ημέρα.