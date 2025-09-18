Χάος στην αλβανική βουλή: Πέταξαν το Σύνταγμα στον Ράμα για την υπουργό από ΑΙ «Diella»

Χάος επικράτησε στο αλβανικό κοινοβούλιο την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, αφού η αντιπολίτευση ξέσπασε για τη νέα υπουργό της κυβέρνησης που ακούει στο όνομα Ντιέλλα και είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Πριν από λίγες ημέρες, έγινε γνωστό ότι ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα όρισε ως υπουργό για τον έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων το ρομπότ με Τεχνητή Νοημοσύνη που θα ονομάζεται Diella.

Σήμερα, στην αλβανική βουλή πέρασε το κυβερνητικό πρόγραμμα «Ράμα 4» και το νέο υπουργικό συμβούλιο, ωστόσο η κατάσταση τέθηκε εκτός ελέγχου, με δύο βουλευτές να πετούν βιβλία με το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής πάνω από το κεφάλι του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Ράμα επρόκειτο να παρουσιάσει την Diella, η οποία μίλησε στην ολομέλεια μέσω οθόνης κι ενώ όλοι ανέμεναν ότι η συζήτηση θα ήταν μαραθώνια, διήρκεσε μόνο 25 λεπτά.

Sherrnaja në Kuvend, trupi diplomatik vë duart në kokë

Sherrnaja në Kuvend, përfaqësues të trupit diplomatik vënë duart në kokë teksa programi qeverisës u miratua pa debat, sa hap e mbyll sytë.



Kjo pasi u krijua një situatë tensioni mes deputetëve të opozitës dhe kryeministrit. pic.twitter.com/qb9odO7m8P — Euronews Albania (@EuronewsAlbania) September 18, 2025

«Δεν είμαι αντισυνταγματική»

Σύμφωνα με αλβανικά Μέσα, ο Ράμα περιέγραψε την πρώτη υπουργό Τεχνητής Νοημοσύνης και ανέφερε ότι θα υποστηρίζεται από μια νέα δομή, που θα ονομάζεται AI4, έναν «επιταχυντή τεχνητής νοημοσύνης» που θα έχει ενεργό ρόλο στη δημόσια διοίκηση, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της αποδοτικότητας.

Επίσης, εξέφρασε τη λύπη του για τις αντιδράσεις που υπήρξαν για τον διορισμό της Diella στο υπουργικό συμβούλιο, αλλά και για τις παρεξηγήσεις σχετικά με τον ρόλο της. Όπως είπε, στόχος είναι η δημιουργία εταιρειών στις οποίες το κράτος θα είναι μέτοχος, ώστε η Αλβανία να τοποθετηθεί ως χώρα με φιλοδοξίες στη διακυβέρνηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

«Λυπάμαι για τις αντιδράσεις απέναντι στην Diella ως μέλος του νέου υπουργικού συμβουλίου και για τις παρεξηγήσεις σχετικά με τον ρόλο της. Είναι ευθύνη μου και η ομιλία της στο κοινοβούλιο ήταν ο μόνος τρόπος να εκφραστεί», δήλωσε ο Ράμα.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός επέλεξε να απαντήσει στην κριτική της αντιπολίτευσης για την εικονική υπουργό «Ντιέλα» με μια ομιλία στο Κοινοβούλιο. «Δεν είμαι αντισυνταγματική», δήλωσε η εικονική υπουργός στο κοινοβούλιο.

Στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης απάντησε προσωπικώς και η Diella: «Με πληγώνει που με αποκαλούν “αντισυνταγματική υπουργό” μόνο επειδή δεν είμαι άνθρωπος. Ο κίνδυνος για το Σύνταγμα δεν είναι οι μηχανές, είναι οι άνθρωποι. Δεν είμαι εδώ για να αντικαταστήσω τους ανθρώπους αλλά για να τους βοηθήσω», είπε.

Η προσπάθειά της μάλλον δεν είχε τα αποτελέσματα που θα επιθυμούσε, καθώς βουλευτές της αντιπολίτευσης άρχισαν να χτυπούν τα έδρανα, φωνάζοντας διαμαρτυρόμενοι: «Μη γελοιοποιείτε το κοινοβούλιο». Ο πρόεδρος της Βουλής Νίκο Πελέσι αφαίρεσε τον λόγο από τον Κλέβις Μπαλιού , που οργισμένος ρωτούσε εάν και από πού προβλέπεται η θητεία της Diella. «Είναι ντροπή» φώναξε ο βουλευτής.

Πετούσαν το Σύνταγμα

Ο Ράμα τότε προειδοποίησε τους βουλευτές ότι αν δεν καθίσουν στη θέση τους θα ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία ψηφοφορίας, όπερ και έγινε, με αποτέλεσμα το πρόγραμμα να εγκριθεί με 82 ψήφους υπέρ.

Οι εξελίξεις πυροδότησαν ακόμη μεγαλύτερες αντιδράσεις και καταγγελίες για παραβίαση του Κανονισμού. Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Γκασμέντ Μπάρντι και ο Φιντρέλ Κρέκα πέταξαν αρκετά αντίτυπα του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής προς τον Ράμα και τον πρόεδρο της Βουλής. Η συνεδρίαση διεκόπη με την παρέμβαση της φρουράς, που περικύκλωσε τον χώρο.

Σε δήλωση έξω από το κοινοβούλιο, ο Σαλί Μπερίσα χαρακτήρισε το κλείσιμο της συνεδρίασης από τον Ράμα ως «πρωτοφανές», λέγοντας ότι δεν αποτελεί απλώς επίθεση, αλλά ακραία βία: «Το κλείδωσε μέσα σε 5 λεπτά, στη σημαντικότερη στιγμή της ιστορίας του κοινοβουλίου», είπε, χαρακτηρίζοντας τον Ράμα «αρχιτραμπούκο» και «επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης».