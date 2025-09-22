Οι κοιλιακοί του Μακρόν και οι χρυσές τουαλέτες του Τραμπ: Εκπομπή με deepfakes σε ρωσικό κανάλι

Η Ρωσία έχει πάει την τεχνητή νοημοσύνη σε... άλλο επίπεδο, με το υπουργείο Άμυνας της χώρας να διαχειρίζεται τηλεοπτικό κανάλι, το οποίο μεταδίδει ένα πρόγραμμα που, όπως ισχυρίζεται δημιουργείται με τη βοήθεια της AI.

Πώς λειτουργεί αυτό; Ένα ηλεκτρονικό δίκτυο επιλέγει τα θέματα που θέλει να συζητήσει μια εκπομπή και στη συνέχεια χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσει το βίντεο.

Η εκπομπή, που ονομάζεται Политукладчик ή «PolitStacker», σύμφωνα με τη μετάφραση του Google, μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στο Zvezda, έναν τηλεοπτικό σταθμό που ανήκει στο Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας. Παρουσιάζεται από την «Νατάσα», ένα avatar τεχνητής νοημοσύνης που έχει ως πρότυπο τη Ρωσίδα δημοσιογράφο Νατάλια Μετλίνα. Σε ένα απόσπασμα της εκπομπής, η «Νατάσα» είπε ότι η ομοιότητά της με τη Μετλίνα είναι σκόπιμη.

Τι περιλαμβάνουν τα βίντεο

Τα βίντεο που παρουσιάζονται στην εκπομπή περιλαμβάνουν τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν με μπούκλες και ροζ ρόμπα, τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να μιλά για χρυσές τουαλέτες και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να τραγουδάει ένα ποπ τραγούδι της σοβιετικής εποχής ενώ εργάζεται σε ένα εργοστάσιο.

«Είμαι το δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης, πλήρως προσαρμοσμένο στις προτιμήσεις σας σε θέματα ενημέρωσης», ανέφερε η «Νατάσα». «Ο ρόλος μου είναι να επιλέγω όλες τις πολιτικές ανοησίες της προηγούμενης εβδομάδας και να τις τοποθετώ στα κεφάλια σας σαν καραμέλες σε ένα κουτί». Η ακολουθία τίτλων και οι διαφημίσεις της εκπομπής δείχνουν χρυσές καραμέλες με τα πρόσωπα πολιτικών όπως ο Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ταξινομούνται σε ένα κουτί καραμελών.

«Το «PolitStacker» είναι το πρώτο τηλεοπτικό πρόγραμμα στον κόσμο που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη», ανέφερε μια διαφήμιση για την εκπομπή στο ρωσικό κοινωνικό δίκτυο VK. «Η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη επιλέγει, αναλύει και σχολιάζει τα πιο σημαντικά νέα, γεγονότα, στοιχεία και ενέργειες, όπως τα βλέπει. Το «PolitStacker» δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα ειδήσεων, αλλά μια σκληρή ανάλυση της πολιτικής τρέλας από έναν ψηφιακό παρουσιαστή που παρατηρεί ό,τι οι άλλοι παραβλέπουν».

Ο επιστήμονας δεδομένων Kalev Leetaru ανακάλυψε την ρωσική εκπομπή που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη στο πλαίσιο της εργασίας του με το GDELT Project, το οποίο συνεργάζεται με το TV News Archive του Internet Archive, ένα έργο που σαρώνει και αποθηκεύει τηλεοπτικές εκπομπές από όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με το ανεξάρτητο μέσο 404, σε μία από τις συνεντεύξεις του Τραμπ που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη, ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για το πώς θα τερμάτιζε τον πόλεμο στην Ουκρανία χτίζοντας ένα καζίνο στη Μόσχα με χρυσές τουαλέτες. «Και όλοι οι Ρώσοι ολιγάρχες θα ήταν εκεί μέσα. Όλα τα χρήματά τους θα ήταν εκεί μέσα. Το πρόβλημα θα είχε λυθεί. Θα έπαιζαν πόκερ και θα ξεχνούσαν όλο αυτόν τον πόλεμο. Μια πολύ κακή συμφωνία για αυτούς, πολύ αποσπασματική», είπε ο ψεύτικος Τραμπ.

Στιγμιότυπο από το Internet Archive.

Οι deepfake ηγέτες του κόσμου δεν είναι κάτι καινούργιο και είναι αρκετά συνηθισμένοι στο διαδίκτυο. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η διαφορά είναι ότι αυτό μεταδίδεται σε έναν κρατικό τηλεοπτικό σταθμό. Ουσιαστικά, το «PolitStacker» είναι μια παρωδία, αλλά τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης πειραματίζονται και με λιγότερο κωμικά avatar τεχνητής νοημοσύνης. Νωρίτερα φέτος, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik άρχισε να μεταδίδει αυτό που ονόμασε «Dugin Digital Edition». Σε αυτές τις μικρές διαλέξεις, μια έκδοση τεχνητής νοημοσύνης του Ρώσου φιλόσοφου Alexander Dugin συζητά τα νέα της ημέρας στα αγγλικά.