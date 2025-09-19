Σχέδια για AI πάπα; «Δεν θα το επιτρέψω», λέει ο ποντίφικας

Ο Πάπας Λέων απέρριψε μια πρόταση για τη δημιουργία μιας έκδοσης του εαυτού του με τεχνητή νοημοσύνη, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια τεχνολογία θα μπορούσε να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την ανθρώπινη ταυτότητα.

Ο ποντίφικας αποκάλυψε ότι κάποιος του είχε ζητήσει την άδεια να δημιουργήσει έναν «τεχνητό πάπα» για να επιτρέψει σε οποιονδήποτε να έχει μια προσωπική ακρόαση.

«Αυτός ο παπάς τεχνητής νοημοσύνης θα τους έδινε απαντήσεις στις ερωτήσεις τους, και εγώ είπα: «Δεν θα το επιτρέψω αυτό»», δήλωσε ο πάπας στη δημοσιογράφο και συγγραφέα Elise Allen σε μια συνέντευξη για μια βιογραφία. «Αν υπάρχει κάποιος που δεν πρέπει να εκπροσωπείται από ένα avatar, θα έλεγα ότι ο παπάς είναι ψηλά στη λίστα».

Ανησυχία για τον αντίκτυπο της AI: «Θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα»

Από την εκλογή του τον Μάιο, ο πάπας Λέων έχει εκφράσει επανειλημμένα την ανησυχία του για τον πιθανό αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στην ανθρωπότητα, ιδίως για την ευημερία των παιδιών και των νέων.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης τηλεφωνικής συνομιλίας του με την Ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι, στις 15 Μαΐου, ο ποντίφικας συζήτησε τη συνεργασία με την ιταλική κυβέρνηση «για την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης που είναι ηθική και εξυπηρετεί την ανθρωπότητα».

Στη συνέντευξη ο Πάπας προειδοποίησε επίσης για τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στην απασχόληση και την ταυτότητα. «Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια έχει μια πολύ σημαντική σχέση με την εργασία που κάνουμε», είπε. «Αν αυτοματοποιήσουμε ολόκληρο τον κόσμο και μόνο λίγα άτομα έχουν τα μέσα... θα υπάρξει ένα μεγάλο πρόβλημα, ένα τεράστιο πρόβλημα που θα προκύψει στο μέλλον».