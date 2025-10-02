Γιατί ο πάπας Λέων ευλόγησε ένα κομμάτι... πάγου: Η κλιματική αλλαγή και το «καρφί» στον Τραμπ

Σε μια παράξενη ευλογία προχώρησε ο πάπας Λέων, με σκοπό να αποδείξει στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την ύπαρξη της κλιματικής αλλαγής, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις από το βήμα του ΟΗΕ.

Συγκεκριμένα ευλόγησε ένα κομμάτι πάγου, ως ένδειξη διαμαρτυρίας σε όλους εκείνους που αρνούνται την ύπαρξη της κλιματικής αλλαγής. «Θα δώσουμε ελπίδα απαιτώντας από τους ηγέτες να δράσουν με θάρρος, χωρίς καθυστερήσεις», δήλωσε ο Λέων καθώς έδινε την ευλογία του στο κομμάτι πάγου.

Στη συνέχεια ρώτησε: «Θα συμμετάσχετε μαζί μας;»

«Αγκάλιασε την περιβαλλοντική κληρονομιά του πάπα Φραγκίσκου»

Ο ποντίφικας επέκρινε σφοδρά τους σκεπτικιστές που «γελοιοποιούν όσους μιλούν για την υπερθέρμανση του πλανήτη», καθώς αγκάλιασε με δύναμη την περιβαλλοντική κληρονομιά του Πάπα Φραγκίσκου και την έκανε δική του σε μερικές από τις πιο έντονες και εκτενείς δηλώσεις του μέχρι σήμερα.

Ο πάπας Λέων προήδρευσε της εκδήλωσης για τον εορτασμό της 10ης επετείου της ιστορικής οικολογικής εγκυκλίου του Φραγκίσκου, Laudato Si, σε μια παγκόσμια συνάντηση νότια της Ρώμης, στην οποία συμμετείχε ο ηθοποιός και πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ.

Η εγκύκλιος χαρακτήρισε τη φροντίδα για τον πλανήτη ως επείγον και υπαρξιακό ηθικό ζήτημα και ξεκίνησε ένα παγκόσμιο λαϊκό κίνημα για την προάσπιση της δημιουργίας του Θεού και των λαών που έχουν πληγεί περισσότερο από την εκμετάλλευσή της.

Ο ποντίφικας είπε στους περίπου 1.000 εκπροσώπους περιβαλλοντικών και αυτοχθόνων ομάδων ότι πρέπει να ασκήσουν πίεση στις εθνικές κυβερνήσεις να αναπτύξουν αυστηρότερα πρότυπα για τον μετριασμό των ζημιών που έχουν ήδη προκληθεί. Σημείωσε μάλιστα ότι ελπίζει η επικείμενη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα «να ακούσει την κραυγή της Γης και την κραυγή των φτωχών».

Δεν ανέφερε ονόματα, αλλά ο πρώτος Αμερικανός πάπας στην ιστορία μίλησε λίγες μέρες μετά την καταγγελία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για την «απάτη» της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Ο Τραμπ είναι από καιρό επικριτής της κλιματικής επιστήμης και των πολιτικών που αποσκοπούν να βοηθήσουν τον κόσμο να μεταβεί σε πράσινες ενέργειες όπως η αιολική και η ηλιακή ενέργεια.