Ο Πάπας Λέων λέει ότι ελπίζει η Χαμάς να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ

Ο Πάπας Λέων ευελπιστεί πως η κατάσταση στη Γάζα θα εξομαλυνθεί σύντομα και -όπως φαίνεται- έχει εναποθέσει πολλές από τις ελπίδες του για ηρεμία στην περιοχή στο ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ποντίφικας εξήρε την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ για τη Γάζα και εξέφρασε την ελπίδα ότι η Χαμάς θα το υποστηρίξει.

«Υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία στο σχέδιο», δήλωσε ο Πάπας, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA. «Ελπίζω ότι η Χαμάς θα το αποδεχτεί εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος».

«Είναι σημαντικό να υπάρξει η εκεχειρία και η απελευθέρωση των ομήρων», πρόσθεσε.

Η Χαμάς δεν συμμετείχε στις συνομιλίες που οδήγησαν στην πρόταση, η οποία καλεί την παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση να αφοπλιστεί, ένα αίτημα που είχε απορρίψει προηγουμένως. Έχει δηλώσει ότι θα εξετάσει το σχέδιο με καλή πίστη και θα παράσχει απάντηση, σύμφωνα με το Reuters.

«Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξει βία»

Ο Πάπας Λέων μίλησε σε δημοσιογράφους καθώς έφευγε από την θερινή κατοικία του στο Καστέλ Γκαντόλφο, την οποία επισκέπτεται τακτικά.

Εκτός από το ειρηνευτικό πλάνο του Ντόναλντ Τραμπ, σχολίασε επίσης τον διεθνή στολίσκο βοήθειας που προσπαθεί να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και ο οποίος κινδυνεύει να δεχθεί επίθεση από το Ισραήλ τις επόμενες ώρες.

Το Ισραήλ έχει δεσμευτεί να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να υπερασπιστεί τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει στη Γάζα, ενώ διεξάγει τον πόλεμό του εναντίον της Χαμάς.

«Από όλες τις πλευρές, οι άνθρωποι λένε: "Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξει βία, ότι οι άνθρωποι θα γίνουν σεβαστοί". Αυτό είναι πολύ σημαντικό», είπε ο Πάπας.