Μετέωρη η συμφωνία για τη Γάζα: Αντιδρά η Χαμάς, «θολά» σημεία βλέπει το Κατάρ στο σχέδιο Τραμπ

«Διευκρίνιση και διαπραγμάτευση» χρειάζεται το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Κατάρ σήμερα, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, ο οποίος βλέπει «θολά» ορισμένα του σημεία.

«Το προτεινόμενο σχέδιο του Τραμπ πετυχαίνει έναν βασικό στόχο, τον τερματισμό του πολέμου, αλλά υπάρχουν ζητήματα που απαιτούν διευκρίνιση και διαπραγμάτευση», ανέφερε ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera στη Ντόχα.

«Ελπίζουμε όλοι να εξετάσουν το σχέδιο εποικοδομητικά και να αξιοποιήσουν την ευκαιρία για τον τερματισμό του πολέμου», πρόσθεσε. Ο Καταρινός πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ντόχα δεν έχει ακόμη λάβει την επίσημη απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο. «Ακόμα δεν γνωρίζουμε την απάντηση της Χαμάς, η οποία απαιτεί συναίνεση με τις παλαιστινιακές φατρίες», είπε.

Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι / Reuters

Στόχος ο τερματισμός του πολέμου

Ο ίδιος τόνισε ότι οι μεσολαβητές από το Κατάρ, την Αίγυπτο αλλά και την Τουρκία ξεκαθάρισαν στη Χαμάς κατά τη συνάντηση της Δευτέρας ότι κύριος στόχος τους είναι ο τερματισμός του πολέμου. «Η κύρια προτεραιότητα του Κατάρ είναι πώς θα τερματιστούν τα δεινά των Παλαιστινίων στη Γάζα», είπε, προσθέτοντας ότι η χώρα του δίνει έμφαση στον τερματισμό «του πολέμου, της πείνας, των δολοφονιών και του εκτοπισμού στη Γάζα».

«Αυτό που παρουσιάστηκε χθες ήταν οι αρχές του σχεδίου που χρειάζονται συζήτηση στις λεπτομέρειες και στον τρόπο υλοποίησής τους», υπογράμμισε.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ακόμη ότι τα αραβικά και ισλαμικά κράτη έχουν καταβάλει κάθε προσπάθεια «ώστε οι Παλαιστίνιοι να παραμείνουν στη γη τους και να επιτευχθεί λύση δύο κρατών».

«Η τρέχουσα φάση είναι σημαντική και αποτελεί μέρος διαπραγματεύσεων που δεν αναμένεται να παράγουν τέλεια διατύπωση», είπε. «Πρέπει να οικοδομήσουμε πάνω στην παρούσα πορεία και να την κάνουμε αποτελεσματική και επιτυχημένη».

Παράλληλα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσάρι, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Τρίτη τόνισε ότι «η Τουρκία αποτελεί πλέον μέρος της πρωτοβουλίας των ΗΠΑ και συνεργάζεται στενά».

Η Χαμάς αντιδράει στο σχέδιο εκεχειρίας

Ένα ανώτερο στέλεχος της παλαιστινιακή οργάνωσης δήλωσε στο BBC το πιο πιθανό σενάριο είναι να απορριφθεί το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ καθώς «εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ» και «αγνοεί αυτά του παλαιστινιακού λαού».

Το εν λόγω δημοσίευμα ανέφερε ότι η Χαμάς είναι απίθανο να συμφωνήσει στον αφοπλισμό και την παράδοση των όπλων της - μια βασική προϋπόθεση που εμφανίζεται στο σχέδιο των 20 σημείων και παρουσιάστηκε από τον Λευκό Οίκο.

Παράλληλα, η Χαμάς αντιτίθεται στην ανάπτυξη μιας Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης στη Γάζα, την οποία θεωρεί ως νέα μορφή κατοχής.

Ένοπλοι της Χαμάς / Reuters

Ωστόσο, το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ, το οποίο εκτελεί χρέη διαμεσολαβητή, δήλωσε ότι η Χαμάς μελετά την πρόταση του Λευκού Οίκου «με υπευθυνότητα».

Επιπρόσθετα, ο στρατιωτικός διοικητής της οργάνωσης στην περιοχή, Εζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ, πιστεύεται ότι είναι αποφασισμένος να συνεχίσει να μάχεται παρά να αποδεχτεί το σχέδιο που του έχει προσφερθεί. Στελέχη της Χαμάς εκτός Γάζας βρέθηκαν πρόσφατα στο περιθώριο των συζητήσεων, καθώς δεν έχουν άμεσο έλεγχο επί των ομήρων.

Το σχέδιο των 21 σημείων του Τραμπ

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ παρουσίασε ένα σχέδιο 21 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, σε κοινή συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Το σχέδιο προβλέπει την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα δεκάδες Παλαιστίνιους κρατουμένους, τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και τον σχηματισμό μιας τεχνοκρατικής παλαιστινιακής επιτροπής για τη διακυβέρνηση της Λωρίδας.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης μια «διαδρομή» προς την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και την κρατική υπόσταση, ως ενδεχόμενο, αλλά όχι ως εγγύηση.

Ο ισραηλινός στρατός έχει σκοτώσει περισσότερους από 66.000 Παλαιστινίους, οι περισσότεροι εκ των οποίων γυναίκες και παιδιά, από τον Οκτώβριο του 2023. Οι αδιάκοποι βομβαρδισμοί έχουν καταστήσει τη Γάζα ακατοίκητη, οδηγώντας σε πείνα και εξάπλωση ασθενειών.