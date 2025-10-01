Ώρα μηδέν στη Γάζα: Στενεύουν τα περιθώρια για τη Χαμάς - Τι θα συμβεί αν πει «όχι» στο σχέδιο Τραμπ

Κρίσιμες αναμένονται οι αμέσως επόμενες ώρες για το μέλλον της Μέσης Ανατολής, καθώς το σχέδιο ειρήνης 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται πάνω «στο τραπέζι» έχοντας αποσπάσει την έγκριση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ενώ παράλληλα έτυχε θετικής υποδοχής από την ευρωπαϊκή ηγεσία και από αραβικά κράτη.

Η «μπάλα» βρίσκεται πλέον στην πλευρά της Χαμάς, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δίνει μάλιστα, χθες Τρίτη (30/9), τελεσίγραφο τριών έως τεσσάρων ημερών στην παλαιστινιακή οργάνωση για να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο, διαφορετικά την περιμένει «ένα πολύ θλιβερό τέλος».

Φωτ.: Reuters

Η επίσημη απάντηση της Χαμάς δεν έχει ακόμα δοθεί, ωστόσο οι πρώτες αντιδράσεις αξιωματούχων της μέχρι στιγμής –μέσω πηγών που μίλησαν σε διεθνή μέσα- είναι μάλλον αρνητικές.

Παρ’ όλα αυτά, στέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο Reuters ότι η οργάνωση θα εξετάσει το σχέδιο «καλόπιστα και θα παράσχει απάντηση».

Reuters

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο

Σύμφωνα με το σχέδιο ειρήνης του Τραμπ, το Ισραήλ θα αποσυρθεί σταδιακά από τη Γάζα, καθώς μια προσωρινή Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF) θα αναλάβει να εγγυηθεί την ασφάλεια στην πολύπαθη περιοχή.

Εν τω μεταξύ, την διοίκηση της Γάζας θα αναλάβει μια επιτροπή από Παλαιστίνιους τεχνοκράτες, οι οποίοι δεν πρέπει να έχουν σχέση με την πολιτική και καμία σύνδεση με τη Χαμάς ή την Παλαιστινιακή Αρχή. Αυτή η επιτροπή όμως θα βρίσκεται υπό την επίβλεψη ενός «Συμβουλίου Ειρήνης», στο οποίο θα συμμετέχουν ο Τραμπ και ο Βρετανός πρώην πρωθυπουργός, Τόνι Μπλερ ως ηγετικά στελέχη.

Reuters

Δεν θα υπάρξει εμπλοκή της Παλαιστινιακής Αρχής στην διοίκηση της Γάζας, μέχρι η Παλαιστινιακή Αρχή να «μεταρρυθμιστεί».

Ακόμα, η πρόταση Τραμπ αναγνωρίζει την «επιδίωξη» των Παλαιστινίων για ένα ανεξάρτητο κράτος και αναφέρεται σε μια «αξιόπιστη οδό προς την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και την κρατική υπόσταση». Πάντως, υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα για την επόμενη μέρα στη Γάζα.

Σε στενό «κλοιό» η Χαμάς

Το σχέδιο προβλέπει την απελευθέρωση 250 Παλαιστινίων κρατουμένων που τώρα εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης στις ισραηλινές φυλακές, καθώς και 1.700 Παλαιστινίων που κρατούνται από την έναρξη του δίχρονου πολέμου, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 48 ομήρων από τη Χαμάς, εκ των οποίων οι 20 εκτιμάται ότι είναι ζωντανοί. Τα μέλη της Χαμάς υποχρεώνονται να παραδώσουν τα όπλα τους και το στρατιωτικό τμήμα της οργάνωσης να διαλυθεί. Τότε, μπορούν να λάβουν αμνηστία και να τους επιτραπεί –εφόσον επιθυμούν- να φύγουν με ασφάλεια σε χώρες του εξωτερικού.

Reuters

Όλες οι υποδομές της Χαμάς, τόσο πάνω όσο και κάτω από το έδαφος της Γάζας θα καταστραφούν, υπό την επίβλεψη ανεξάρτητων παρατηρητών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN, το σχέδιο φαίνεται να παραβιάζει τις μέχρι στιγμής δεδηλωμένες «κόκκινες γραμμές» της Χαμάς, η οποία έχει απορρίψει τον αφοπλισμό της αλλά και την πλήρη απεμπλοκή της από την επόμενη ημέρα στη Γάζα.

«Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι ο Χαμάς θα το αρνηθεί», τόνισαν ο πρώην επικεφαλής πληροφοριών των Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας (IDF), Ταμίρ Χάιμαν, και ο Όφερ Γκούτερμαν, ανώτερος ερευνητής στην επίλυση συγκρούσεων στο Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας (INSS) του Τελ Αβίβ.

«Δεν θα παραδοθούμε ποτέ»

Σε συνέντευξή του στο CNN την περασμένη εβδομάδα, ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Γκάζι Χαμάντ, υπογράμμισε πόσο μακριά απέχει το αίτημα του αφοπλισμού από τις προθέσεις της οργάνωσης.

«Η (ένοπλη πτέρυγα) της Χαμάς είναι ένα νόμιμο όπλο, το οποίο χρησιμοποιείται συνεχώς εναντίον μιας κατοχής», σημείωσε.

Εάν ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος, πρόσθεσε ο Χαμάντ, τα όπλα της Χαμάς θα κατευθυνθούν προς τον παλαιστινιακό στρατό. «Αλλά δεν μπορείτε να αποκλείσετε τη Χαμάς από τα παλαιστινιακά... ζητήματα και την παλαιστινιακή κατάσταση, επειδή η Χαμάς παίζει θετικό ρόλο», είπε.

«Δεν θα παραδοθούμε ποτέ», πρόσθεσε ο Χαμάντ. «Δεν θα παραδοθούμε ποτέ».

Αν η Χαμάς πει όχι

Αν η Χαμάς αρνηθεί, τότε είναι δεδομένο ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί, όπως και η ισοπέδωση της Γάζας αλλά και ο κύκλος του αίματος. Αυτό μπορεί να ήταν το σχέδιο του Νετανιάχου εξαρχής.

Ο Ισραηλινός ηγέτης μίλησε με τους ακροδεξιούς συμμάχους του μετά την αποκάλυψη του σχεδίου Τραμπ και δήλωσε ότι ήταν επιφυλακτικός ως προς το αν η Χαμάς θα αποδεχόταν την πρόταση. Η άρνηση της παλαιστινιακής οργάνωσης θα του επέτρεπε να «θωρακίσει» ακόμα περισσότερο το σχέδιό του για την κατάληψη της Γάζας, με την πλήρη υποστήριξη του Τραμπ «να κάνει αυτό που θα πρέπει να κάνει».

Reuters

Οι ακροδεξιοί σύμμαχοι του Νετανιάχου θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν αυτόν και την πολεμική του προσπάθεια και η κυβέρνησή του θα παραμείνει άθικτη.

Ανάμικτα συναισθήματα από τους Παλαιστίνιους στη Γάζα

Οι Παλαιστίνιοι είχαν ανάμεικτες αντιδράσεις στην είδηση του σχεδίου Τραμπ, με κάποιους να ελπίζουν για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ άλλοι εξέφρασαν σκεπτικισμό και δυσπιστία.

«Οι άνθρωποι διατηρούν την ελπίδα... Ίσως το σχέδιο να δώσει την ευκαιρία για μια σημαντική πρόοδο, αλλά για να είμαστε ειλικρινείς δεν εμπιστευόμαστε τον Τραμπ ή τον Νετανιάχου», δήλωσε ο Άτα Αλ Τζαζάρ, κάτοικος της Γάζας. «Δεν υποστηρίζω το σχέδιο, αλλά δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Η εναλλακτική λύση είναι η καταστροφή του παλαιστινιακού λαού και ο εκτοπισμός του», πρόσθεσε.

Reuters

Ένας άλλος κάτοικος της βόρειας Γάζας, ο Μοχάμεντ Μανσούρ, δήλωσε ότι υποστηρίζει οποιοδήποτε σχέδιο που θα τερματίσει τον πόλεμο.

«Αφήστε τους ανθρώπους να ζήσουν... Είμαστε κουρασμένοι. Θέλουμε ο πόλεμος να τελειώσει σήμερα, όχι αύριο», είπε ο Μανσούρ, ο οποίος έχασε τη γυναίκα και τα παιδιά του στον πόλεμο.

Ο Ραέντ Σομπ, ένας άλλος Παλαιστίνιος κάτοικος της Γάζας, δήλωσε απαισιόδοξος για το σχέδιο, εκφράζοντας δυσπιστία προς τον Τραμπ. «Ακόμα και πριν (ο Τραμπ γίνει πρόεδρος) είχε πει: ‘Θα σταματήσω τους πολέμους... θα φέρω ειρήνη στη Μέση Ανατολή’ και δεν συνέβη τίποτα. Είναι εδώ και ένα χρόνο. Τίποτα δεν έχει αλλάξει», είπε χαρακτηριστικά.