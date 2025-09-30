Γιατί η Χαμάς ίσως απορρίψει το τελεσίγραφο Τραμπ για τη Γάζα - Τι αποκάλυψε ανώτατο στέλεχος

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί ο πλανήτης τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εν αναμονή της απάντησης της Χαμάς στο τελεσίγραφο των 72 ωρών που έδωσε ο πρόεδρος Τραμπ για το ειρηνευτικό σχέδιο που παρουσιάστηκε τη Δευτέρα 29/09.

Ένα ανώτερο στέλεχος της παλαιστινιακή οργάνωσης δήλωσε στο BBC το πιο πιθανό σενάριο είναι να απορριφθεί το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ καθώς «εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ» και «αγνοεί αυτά του παλαιστινιακού λαού».

Το εν λόγω δημοσίευμα ανέφερε ότι η Χαμάς είναι απίθανο να συμφωνήσει στον αφοπλισμό και την παράδοση των όπλων της - μια βασική προϋπόθεση που εμφανίζεται στο σχέδιο των 20 σημείων και παρουσιάστηκε από τον Λευκό Οίκο.

Παράλληλα, η Χαμάς αντιτίθεται στην ανάπτυξη μιας Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης στη Γάζα, την οποία θεωρεί ως νέα μορφή κατοχής.

Ωστόσο, το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ, το οποίο εκτελεί χρέη διαμεσολαβητή, δήλωσε ότι η Χαμάς μελετά την πρόταση του Λευκού Οίκου «με υπευθυνότητα».

Επιπρόσθετα, ο στρατιωτικός διοικητής της οργάνωσης στην περιοχή, Εζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ, πιστεύεται ότι είναι αποφασισμένος να συνεχίσει να μάχεται παρά να αποδεχτεί το σχέδιο που του έχει προσφερθεί. Στελέχη της Χαμάς εκτός Γάζας βρέθηκαν πρόσφατα στο περιθώριο των συζητήσεων, καθώς δεν έχουν άμεσο έλεγχο επί των ομήρων.

Το τελεσίγραφο των 72 ωρών

Υπενθυμίζεται ότι, Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αποδέχτηκε το σχέδιο του Τραμπ κατά τη διάρκεια των διμερών συνομιλιών που είχε με τον Αμερικανό ομόλογό του στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.

Ωστόσο, με αυστηρό τόνο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τη Χαμάς ότι έχει περίπου έως τέσσερις ημέρες να απαντήσει στην ειρηνευτική πρόταση.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, η στριμωγμένη πλέον Χαμάς, τείνει να το αποδεχτεί, όπως έκανε ο Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο. «Η Χαμάς είτε θα το κάνει είτε όχι, και αν δεν το κάνει, θα υπάρξει ένα πολύ θλιβερό τέλος», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ερωτηθείς αν υπάρχει περιθώριο για διαπραγματεύσεις σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι πολλά».