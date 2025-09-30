Νέα αντίδραση της Χαμάς στο Reuters: «Αδύνατοι οι όροι που θέτει το σχέδιο Τραμπ»

Με την αντίδραση της Χαμάς στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την ειρήνη στη Γάζα να μην έχει έρθει ακόμα επίσημα, αξιωματούχοι της παλαιστινιακής οργάνωσης εκφράζουν την έντονη επιφύλαξή τους.

Πηγή που πρόσκειται στη Χαμάς δήλωσε στο Reuters ότι το σχέδιο «είναι εντελώς μεροληπτικό υπέρ του Ισραήλ» και θέτει «αδύνατους όρους» που έχουν στόχο την εξάρθρωση της οργάνωσης.

«Αυτό που πρότεινε ο Τραμπ είναι η πλήρης υιοθέτηση όλων των ισραηλινών όρων, οι οποίοι δεν εγγυώνται νόμιμα δικαιώματα για τον παλαιστινιακό λαό ή τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας», πρόσθεσε ο αξιωματούχος της Χαμάς, μιλώντας στο διεθνές πρακτορείο.

«Οι διαπραγματευτές της Χαμάς δήλωσαν ότι θα το εξετάσουν καλή τη πίστει και θα δώσουν απάντηση», τόνισε νωρίς σήμερα το πρωί αξιωματούχος της οργάνωσης.

Στιγμιότυπο από την ισοπεδωμένη Γάζα/Φωτ. αρχείου ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Σημείο χωρίς επιστροφή» για τον Τραμπ

Το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Λωρίδα της Γάζας που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ τη Δευτέρα (29/9) παρουσιάστηκε στη Χαμάς από τους μεσολαβητές του Κατάρ και της Αιγύπτου, αφού ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου στάθηκε δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και δήλωσε ότι στηρίζει την πρόταση, καθώς συνάδει με τους πολεμικούς στόχους του Ισραήλ.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε τη Χαμάς ότι αν απορρίψει την πρόταση αυτή, το Ισραήλ θα έχει την πλήρη υποστήριξη των ΗΠΑ να αναλάβει οποιαδήποτε δράση θεωρεί απαραίτητη.

Φωτό: Reuters

Το σχέδιο Τραμπ, που καταρτίστηκε με τη συμμετοχή και του Βρετανού πρώην πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ, προβλέπει άμεση εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους στο Ισραήλ, τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον θύλακα, τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη σύσταση μιας τεχνοκρατικής επιτροπής αρμόδιας για τη διοίκηση του θύλακα, την εποπτεία της οποίας θα έχει ένα διεθνές μεταβατικό όργανο. Στην ηγεσία αυτού του οργάνου θα βρίσκονται Ντόναλντ Τραμπ και Τόνι Μπλερ.

Πολλά σημεία από αυτά που περιλαμβάνονται στην αμερικανική πρόταση είχαν περιληφθεί και σε προηγούμενα ειρηνευτικά σχέδια, τα οποία έχουν απορρίψει είτε η Χαμάς είτε το Ισραήλ.

Θετική υποδοχή από αραβικά και μουσουλμανικά κράτη

Προς το παρόν δεν είναι ξεκάθαρο πώς θα απαντήσει η Χαμάς, καθώς ενδεχόμενη πλήρης απόρριψη του σχεδίου θα τη φέρει αντιμέτωπη με τις αραβικές και μουσουλμανικές χώρες οι οποίες ήδη έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους προς αυτό.

Οι υπουργοί Εξωτερικών του Κατάρ, της Ιορδανίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ινδονησίας, της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας και της Αιγύπτου εξέδωσαν χθες κοινή ανακοίνωση με την οποία χαιρέτισαν την πρόταση Τραμπ υπογραμμίζοντας «τις ειλικρινείς προσπάθειες» του Αμερικανού προέδρου «να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα».

Συνεχίζει την προέλαση στη Γάζα ο ισραηλινός στρατός

Κάποιοι Παλαιστίνιοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το σχέδιο, λέγοντας ότι θα σταματήσει τους βομβαρδισμούς και τους θανάτους, αλλά αναρωτήθηκαν αν θα τερματίσει πραγματικά τον έλεγχο του Ισραήλ επί της Γάζας.

«Θέλουμε να σταματήσει ο πόλεμος αλλά θέλουμε ο στρατός κατοχής που σκότωσε δεκάδες χιλιάδες από εμάς να φύγει και να μας αφήσει ήσυχους», δήλωσε ο 60χρονος Σάλαχ Αμπού Αμρ, πατέρας έξι παιδιών από την πόλη της Γάζας.

Φωτ.: Reuters

«Ελπίζουμε το σχέδιο να τερματίσει τον πόλεμο, αλλά δεν είμαστε σίγουροι ότι θα το κάνει, δεν μπορούμε να εμπιστευθούμε ούτε τον Τραμπ ούτε τον Νετανιάχου», πρόσθεσε.

Στο μεταξύ οι ισραηλινές δυνάμεις προωθούνται βαθύτερα στην πόλη της Γάζας και έχουν φτάσει στο κέντρο της πόλης, την οποία ο Νετανιάχου έχει χαρακτηρίσει τελευταίο προπύργιο της Χαμάς.

Φωτ.: Reuters

Επίσης το Ισραήλ έχει εντείνει τους βομβαρδισμούς του εναντίον κατοικημένων περιοχών, αναγκάζοντας ακόμη περισσότερες οικογένειες να εγκαταλείψουν την πόλη.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, όταν ο ισραηλινός στρατός πυροδότησε όχημα γεμάτο με εκρηκτικά στο δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας, δήλωσαν γιατροί, ενώ εννέα άνθρωποι -ανάμεσά τους μία μητέρα και πέντε από τα παιδιά της- σκοτώθηκαν σε δύο ξεχωριστές επιθέσεις στη Ντέιρ αλ Μπάλα και τη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.