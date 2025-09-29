Η Χαμάς απαντά στον Τραμπ: Το σχέδιο γέρνει προς την Ισραηλινή πλευρά - Δεν το έχουμε λάβει

Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Μουχάμαντ Μαρντάουι, σε συνέντευξή του στο καταριανό κανάλι Al Jazeera, τόνισε λίγη ώρα μετά το τέλος της συνέντευξης Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο, ότι το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα που παρουσιάστηκε «κλίνει προς την ισραηλινή οπτική».

«Αυτά που ειπώθηκαν στη συνέντευξη Τύπου [σχετικά με το σχέδιο τερματισμού του πολέμου] κλίνουν προς την ισραηλινή οπτική. Είναι κοντά σε αυτά που επιμένει ο Νετανιάχου για τη συνέχιση του πολέμου», ανέφερε αρχικά.

Ωστόσο, προσθέτει, «πρέπει να λάβουμε αυτό το σχέδιο γραπτώς και με σαφήνεια προτού απαντήσουμε σε αυτό. Το σχέδιο πρέπει να βρίσκεται στα χέρια της Χαμάς και των παλαιστινιακών οργανώσεων».

Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα «τελειώσει τη δουλειά» αν η Χαμάς απορρίψει το σχέδιο

Πάντως, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι αν η Χαμάς απορρίψει την πρόταση ή την αποδεχτεί και στη συνέχεια υποχωρήσει, «το Ισραήλ θα ολοκληρώσει τη δουλειά μόνο του».

«Αυτό μπορεί να γίνει με τον εύκολο ή μπορεί να γίνει με τον δύσκολο τρόπο. Αλλά θα γίνει», είπε. «Προτιμούμε τον εύκολο τρόπο, αλλά πρέπει να γίνει» συμπλήρωσε.

Η πρόταση 20 σημείων του Τραμπ για το τέλος του πολέμου στη Γάζα

Ο Λευκός Οίκος παρουσίασε την πρόταση του Προέδρου Τραμπ για άμεση κατάπαυση του πυρός και μια πολιτική πορεία προς τα εμπρός: