Η Χαμάς απαντά στον Τραμπ: Το σχέδιο γέρνει προς την Ισραηλινή πλευρά - Δεν το έχουμε λάβει
Η πρώτη αντίδραση της παλαιστινιακής οργάνωσης στην παρουσίαση του σχεδίου 20 σημείων από τον Αμερικανό πρόεδρο.
Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Μουχάμαντ Μαρντάουι, σε συνέντευξή του στο καταριανό κανάλι Al Jazeera, τόνισε λίγη ώρα μετά το τέλος της συνέντευξης Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο, ότι το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα που παρουσιάστηκε «κλίνει προς την ισραηλινή οπτική».
«Αυτά που ειπώθηκαν στη συνέντευξη Τύπου [σχετικά με το σχέδιο τερματισμού του πολέμου] κλίνουν προς την ισραηλινή οπτική. Είναι κοντά σε αυτά που επιμένει ο Νετανιάχου για τη συνέχιση του πολέμου», ανέφερε αρχικά.
Ωστόσο, προσθέτει, «πρέπει να λάβουμε αυτό το σχέδιο γραπτώς και με σαφήνεια προτού απαντήσουμε σε αυτό. Το σχέδιο πρέπει να βρίσκεται στα χέρια της Χαμάς και των παλαιστινιακών οργανώσεων».
Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα «τελειώσει τη δουλειά» αν η Χαμάς απορρίψει το σχέδιο
Πάντως, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι αν η Χαμάς απορρίψει την πρόταση ή την αποδεχτεί και στη συνέχεια υποχωρήσει, «το Ισραήλ θα ολοκληρώσει τη δουλειά μόνο του».
«Αυτό μπορεί να γίνει με τον εύκολο ή μπορεί να γίνει με τον δύσκολο τρόπο. Αλλά θα γίνει», είπε. «Προτιμούμε τον εύκολο τρόπο, αλλά πρέπει να γίνει» συμπλήρωσε.
Η πρόταση 20 σημείων του Τραμπ για το τέλος του πολέμου στη Γάζα
Ο Λευκός Οίκος παρουσίασε την πρόταση του Προέδρου Τραμπ για άμεση κατάπαυση του πυρός και μια πολιτική πορεία προς τα εμπρός:
- Ειρηνευτικό πλαίσιο: Οι ΗΠΑ θα μεσολαβήσουν στον διάλογο μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων για μακροχρόνια συνύπαρξη.
- Όμηροι και κρατούμενοι: Όλοι οι όμηροι (ζωντανοί και νεκροί) θα πρέπει να επιστραφούν εντός 72 ωρών από την αποδοχή του Ισραήλ. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 κρατούμενους ισόβιας κάθειρξης και 1.700 κρατούμενους.
- Όροι κατάπαυσης του πυρός: Αναστολή όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Η αποχώρηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων συνδέεται με τα ορόσημα αποστρατιωτικοποίησης.
- Το μέλλον της Γάζας: Να γίνει μια «αποριζοσπαστικοποιημένη, απαλλαγμένη από την τρομοκρατία ζώνη» υπό προσωρινή παλαιστινιακή τεχνοκρατική διακυβέρνηση με διεθνείς δυνάμεις σταθεροποίησης.
- Ο ρόλος της Χαμάς: Κανένας ρόλος στη διακυβέρνηση της Γάζας. Τα μέλη που θα αφοπλιστούν μπορούν να λάβουν αμνηστία ή ασφαλή διέλευση στο εξωτερικό.
- Βοήθεια & ανοικοδόμηση: Άμεση ανθρωπιστική βοήθεια, απεριόριστη διανομή μέσω του ΟΗΕ/Ερυθράς Ημισελήνου, δημιουργία Ειδικής Οικονομικής Ζώνης και ένα σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης υπό την ηγεσία του Τραμπ για την ανοικοδόμηση της Γάζας.
- Εγγυήσεις: Το Ισραήλ δεν θα καταλάβει ούτε θα προσαρτήσει τη Γάζα. Οι κάτοικοι παραμένουν ελεύθεροι να παραμείνουν, να φύγουν ή να επιστρέψουν.