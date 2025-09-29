Ο Τόνι Μπλερ χαιρετίζει την πρόταση Τραμπ για τη Γάζα: Έξυπνο σχέδιο που θα τερματίσει τον πόλεμο

Ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ χαιρέτησε την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται να συμμετέχει σε μια διεθνή συμβουλευτική επιτροπή με επικεφαλής τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η οποία θα επιβλέπει μια μεταβατική κυβέρνηση Παλαιστινίων τεχνοκρατών υπεύθυνων για τη διοίκηση της Γάζας μετά τον πόλεμο.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει καταθέσει ένα τολμηρό και έξυπνο σχέδιο το οποίο, εάν συμφωνηθεί, μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο, να φέρει άμεση ανακούφιση στη Γάζα, την ευκαιρία για ένα λαμπρότερο και καλύτερο μέλλον για τον λαό της, διασφαλίζοντας παράλληλα την απόλυτη και διαρκή ασφάλεια του Ισραήλ και την απελευθέρωση όλων των ομήρων», σημείωσε ο Μπλερ στην πρώτη του δημόσια δήλωση για το θέμα, σύμφωνα με τους Times of Israel.

«Μας προσφέρει την καλύτερη ευκαιρία να τερματίσουμε δύο χρόνια πολέμου, δυστυχίας και ταλαιπωρίας και ευχαριστώ τον Πρόεδρο Τραμπ για την ηγεσία, την αποφασιστικότητα και τη δέσμευσή του», συμπλήρωσε ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός.

«Ειδικότερα, η προθυμία [του Τραμπ] να προεδρεύσει του Συμβουλίου Ειρήνης για να επιβλέψει τη νέα Γάζα αποτελεί ένα τεράστιο σημάδι υποστήριξης και εμπιστοσύνης στο μέλλον του παλαιστινιακού θύλακα, στην πιθανότητα Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι να βρουν έναν δρόμο προς την ειρήνη και στις δυνατότητες μιας ευρύτερης περιφερειακής και παγκόσμιας συμμαχίας για την αντιμετώπιση των δυνάμεων του εξτρεμισμού και την προώθηση της ειρήνης και της ευημερίας μεταξύ των εθνών», προσθέτει.

Σημειώνεται ότι, το σχέδιο των ΗΠΑ δανείζεται σε μεγάλο βαθμό από την ίδια την πρόταση του Μπλερ για τη δημιουργία μιας μεταβατικής παλαιστινιακής κυβέρνησης που θα διοικεί τη Λωρίδα της Γάζας μετά τον πόλεμο.