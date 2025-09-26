Ο Τόνι Μπλερ προτάθηκε να αναλάβει ρόλο - «κλειδί» στη μεταπολεμική διακυβέρνηση της Γάζας

Ρόλο-κλειδί για την επόμενη ημέρα στη Γάζα ενδέχεται να αναλάβει ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Τόνι Μπλερ, βάσει του ειρηνευτικού σχεδίου που έχει εκπονήσει η κυβέρνηση Τραμπ, όπως μεταδίδουν οι Financial Times επικαλούμενοι πηγές.

Σύμφωνα με την πρόταση, ο Μπλερ θα ηγηθεί ενός οργάνου που θα ονομάζεται Διεθνής Μεταβατική Αρχή της Γάζας (Gaza International Transitional Authority - GITA), η οποία θα έχει την εντολή να αποτελεί την «ανώτατη πολιτική και νομική αρχή» της Γάζας για διάστημα έως και πέντε ετών.

Σημειώνεται ότι, στα τέλη Αυγούστου, ο βρετανός πρώην πρωθυπουργός είχε συμμετάσχει σε συνάντηση της οποίας προήδρευσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με αντικείμενο τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας και τα μεταπολεμικά σχέδια για τον παλαιστινιακό θύλακα.

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο

Όπως αναφέρουν Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, το σχέδιο βασίζεται στις διοικήσεις που αρχικά επέβλεπαν τη μετάβαση του Ανατολικού Τιμόρ και του Κοσσυφοπεδίου σε κρατική υπόσταση.

Η πρόταση υποδηλώνει ότι η GITA θα μπορούσε αρχικά να εδρεύει στο ελ-Αρίς, μια αιγυπτιακή επαρχιακή πόλη κοντά στα νότια σύνορα της Γάζας, με στόχο να εισέλθει στην περιοχή συνοδευόμενη από μια, σε μεγάλο βαθμό αραβική, πολυεθνική δύναμη που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ. Το σχέδιο προβλέπει «την τελική ενοποίηση όλων των παλαιστινιακών εδαφών υπό την Παλαιστινιακή Αρχή».

Το κέντρο μελετών είχε διαβεβαιώσει πως τα υπό εξέταση σχέδια δεν περιλαμβάνουν τον υποχρεωτικό εκτοπισμό Παλαιστινίων ούτε κάποιο σχέδιο μετατροπής του παλαιστινιακού θύλακα σε «Ριβιέρα».

Εάν εγκριθεί, ο Μπλερ θα ηγηθεί μιας γραμματείας τουλάχιστον 25 ατόμων και θα προεδρεύσει ενός επταμελούς συμβουλίου που θα επιβλέπει ένα εκτελεστικό όργανο που θα διαχειρίζεται την περιοχή.

Η GITA θα έχει ένα διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από επτά έως δέκα μέλη, τα οποία θα περιλαμβάνουν «τουλάχιστον έναν εξειδικευμένο Παλαιστίνιο εκπρόσωπο (πιθανώς από τον επιχειρηματικό ή τον τομέα της ασφάλειας)», έναν ανώτερο αξιωματούχο του ΟΗΕ, κορυφαίες διεθνείς προσωπικότητες με εκτελεστική ή οικονομική εμπειρία και μια «ισχυρή εκπροσώπηση μουσουλμάνων μελών».

Οι αμφιβολίες για το πρόσωπο του Μπλερ

Παρά τις άριστες σχέσεις που διατηρεί ο βρετανός πολιτικός με ηγέτες του Κόλπου, δεν είναι λίγοι εκείνοι, μαζί με τους Παλαιστίνιους, που τον αντιμετωπίζουν καχύποπτα αφού θεωρούν ότι εμπόδισε τις προσπάθειές τους να αποκτήσουν κρατική υπόσταση. Παράλληλα, δεν ξεχνούν τον ρόλο του στην υποστήριξη της αμερικανικής εισβολής στο Ιράκ το 2003.

Πάντως, δυτικοί διπλωμάτες σημείωσαν στα ξένα πρακτορεία ότι δεν είναι βέβαιο ότι ο Μπλερ θα ηγηθεί αυτής της προσωρινής κυβέρνησης και ότι η θητεία του μπορεί να διαρκέσει μόνο δύο χρόνια.

Πρόσθεσαν ότι το σχέδιο του Τραμπ για την «επόμενη μέρα» συνδέεται με μια εκεχειρία και μια πλήρη συμφωνία για την αποδέσμευση ομήρων.