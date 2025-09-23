Μελόνι: «Ναι» υπό όρους για την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης

Τον όρο της Ιταλίας για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους έθεσε η πρωθυπουργός της χώρας, Τζόρτζια Μελόνι.

Συγκεκριμένα, τόνισε ότι η Ιταλία θα αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό Κράτος εφόσον απελευθερωθούν όλοι οι Ισραηλινοί όμηροι και αποκλειστεί η Χαμάς από οποιονδήποτε κυβερνητικό ρόλο.

«Δεν τάσσομαι κατά της αναγνώρισης της Παλαιστίνης, αλλά θα πρέπει να θέσουμε τις σωστές προτεραιότητες», είπε στους δημοσιογράφους, ανακοινώνοντας ότι η κυβέρνησή της θα υποβάλει ένα ψήφισμα στο κοινοβούλιο για το θέμα αυτό.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, επεσήμανε ότι η διεθνής πίεση θα πρέπει να ασκείται στη Χαμάς και όχι στο Ισραήλ, επιρρίπτοντας στην οργάνωση την ευθύνη για την έναρξη του πολέμου και υποστηρίζοντας ότι μπλοκάρει τον τερματισμό του καθώς αρνείται να παραδώσει τους ομήρους.

151 χώρες αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης

Οι περισσότερες χώρες της Γηραιάς Ηπείρου έχουν πλέον αναγνωρίσει επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης, μετά τις επίσημες ανακοινώσεις που έκαναν τη Δευτέρα από το βήμα του ΟΗΕ η Γαλλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και η Μάλτα, έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του AFP, τουλάχιστον 151 χώρες από τις 193 χώρες μέλη του ΟΗΕ αναγνωρίζουν ήδη το κράτος της Παλαιστίνης. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν το 80% των χωρών-μελών του ΟΗΕ έχουν προσχωρήσει σε αναγνώριση. Το AFP δεν έχει λάβει πρόσφατη επιβεβαίωση από τρεις αφρικανικές χώρες.

Έξι ευρωπαϊκές χώρες - Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ανδόρα και Μονακό – αναγνώρισαν χθες Δευτέρα επισήμως το κράτος της Παλαιστίνης. Την Κυριακή αντίστοιχη ανακοίνωση είχαν κάνει η Βρετανία και ο Καναδάς - οι πρώτες χώρες της G7 που το έπραξαν -, όπως και η Αυστραλία και η Πορτογαλία.