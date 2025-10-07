Κόσμος Γενοκτονία Γάζα Τζόρτζια Μελόνι Ιταλία

Σάλος με δήλωση της Μελόνι για Γάζα: «Με κατήγγειλαν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για γενοκτονία»

«Η Ιταλία έχει την αυστηρότερη θέση, εντός της ΕΕ, σε ό,τι αφορά την πώληση όπλων στο Ισραήλ», εξήγησε η πρωθυπουργός της χώρας.

Reuters
Reuters
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στην Ιταλία, μια δήλωση που έκανε η Τζόρτζια Μελόνι όσον αφορά τη συμμετοχή της στο αιματοκύλισμα που πραγματοποιείται στη Γάζα, σε εκπομπή της δημόσιας τηλεόρασης το βράδυ της Τρίτης (7/10).

«Έγινε καταγγελία σε βάρος μου, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, με την κατηγορία της συμμετοχής σε γενοκτονία», υποστήριξε η πρωθυπουργός της χώρα και πρόσθεσε πως ίδια καταγγελία έγινε και σε βάρος του Ιταλού υπουργού Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο, του υπουργού Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι και του διευθύνοντα συμβούλου της αμυντικής βιομηχανίας κρατικών συμφερόντων «Leonardo», Ρομπέρτο Τσινγκολάνι.

Όπως υποστήριξε «η Ιταλία έχει την αυστηρότερη θέση, εντός της ΕΕ, σε ό,τι αφορά την πώληση όπλων στο Ισραήλ. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία άλλη παρόμοια περίπτωση σε ολόκληρο τον κόσμο και στην ιστορία», τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Κόσμος Γενοκτονία Γάζα Τζόρτζια Μελόνι Ιταλία

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader