Σάλος με δήλωση της Μελόνι για Γάζα: «Με κατήγγειλαν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για γενοκτονία»

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στην Ιταλία, μια δήλωση που έκανε η Τζόρτζια Μελόνι όσον αφορά τη συμμετοχή της στο αιματοκύλισμα που πραγματοποιείται στη Γάζα, σε εκπομπή της δημόσιας τηλεόρασης το βράδυ της Τρίτης (7/10).

«Έγινε καταγγελία σε βάρος μου, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, με την κατηγορία της συμμετοχής σε γενοκτονία», υποστήριξε η πρωθυπουργός της χώρα και πρόσθεσε πως ίδια καταγγελία έγινε και σε βάρος του Ιταλού υπουργού Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο, του υπουργού Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι και του διευθύνοντα συμβούλου της αμυντικής βιομηχανίας κρατικών συμφερόντων «Leonardo», Ρομπέρτο Τσινγκολάνι.

Όπως υποστήριξε «η Ιταλία έχει την αυστηρότερη θέση, εντός της ΕΕ, σε ό,τι αφορά την πώληση όπλων στο Ισραήλ. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία άλλη παρόμοια περίπτωση σε ολόκληρο τον κόσμο και στην ιστορία», τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.